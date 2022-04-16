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抹茶可可、莓果千層！辻利茶舗、楊嘉明母親節蛋糕上市
母親節將至，各式各樣的精緻蛋糕也陸續面市，來自日本的百年品牌「辻利茶舗」今年將抹茶結合可可，推出「抹森林」蛋糕；「楊嘉明烘焙所」則是打造了「莓果千層」、「濃情哈密瓜」母親節蛋糕，指定期間前購買，還可享8折起的早鳥優惠。
辻利茶舗今年推出全新母親節蛋糕「抹森林」，使用100%可可粉製成的黑巧日式戚風，並且使用石臼研磨的宇治抹茶製成抹茶香堤內餡，再於內餡夾層中灑上抹茶粉並層層堆疊，同時結合了抹茶的茶香以及可可的甘甜，為整體風味帶來迷人的成熟風味。同時「抹森林」使用減糖配方，讓媽媽能夠輕鬆享用。石臼外型的輪廓線條搭配宇治抹茶粉點綴，也呼應抹茶主題概念，民眾也可再自行DIY裝飾造型。
即日起至5月8日期間，抹森林將於樂天市場、蝦皮商城的辻利茶舗網路商城販售，6吋售價890元，線上獨家販售200個。另外針對蛋糕全系列，4月24日前訂購可享88折、5月1日前訂購可享95折優惠。另外辻利茶舗也同步推出「抹森林長條蛋糕」，每條750元，除可線上訂購外，也可於辻利茶舗遠百A13門市購買，同樣可享早鳥優惠。
IBA世界甜點大賽冠軍楊嘉明師所創立的「楊嘉明烘焙所」，針對母親節推出「莓果千層」，以手工堆疊出20層法式原味薄餅，並在北海道生乳奶霜中融入有機玫瑰花醬，搭配特製的卡士達醬再搭配上莓果與草莓果餡，帶來清爽與酸甜的滋味，8吋售價1,490元。另款「濃情哈密瓜」以生乳鮮奶製成的經典香草舒芙蕾蛋糕為基底，結合香濃的馬斯卡彭起司，再搭配小農契作新鮮紅肉哈密瓜，呈現甜蜜多汁的果香以及醇厚的口感，6吋990元、8吋1,390元。4月25日前完成訂購，可享自取8折優惠；4月26日至5月2日期間完成訂購，可享自取85折優惠。
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