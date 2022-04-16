抹茶可可、莓果千層！辻利茶舗、楊嘉明母親節蛋糕上市

母親節將至，各式各樣的精緻蛋糕也陸續面市，來自日本的百年品牌「辻利茶舗」今年將抹茶結合可可，推出「抹森林」蛋糕；「楊嘉明烘焙所」則是打造了「莓果千層」、「濃情哈密瓜」母親節蛋糕，指定期間前購買，還可享8折起的早鳥優惠。

辻利茶舗今年推出全新母親節蛋糕「抹森林」，使用100%可可粉製成的黑巧日式戚風，並且使用石臼研磨的宇治抹茶製成抹茶香堤內餡，再於內餡夾層中灑上抹茶粉並層層堆疊，同時結合了抹茶的茶香以及可可的甘甜，為整體風味帶來迷人的成熟風味。同時「抹森林」使用減糖配方，讓媽媽能夠輕鬆享用。石臼外型的輪廓線條搭配宇治抹茶粉點綴，也呼應抹茶主題概念，民眾也可再自行DIY裝飾造型。

即日起至5月8日期間，抹森林將於樂天市場、蝦皮商城的辻利茶舗網路商城販售，6吋售價890元，線上獨家販售200個。另外針對蛋糕全系列，4月24日前訂購可享88折、5月1日前訂購可享95折優惠。另外辻利茶舗也同步推出「抹森林長條蛋糕」，每條750元，除可線上訂購外，也可於辻利茶舗遠百A13門市購買，同樣可享早鳥優惠。