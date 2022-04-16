聽新聞
test
0:00 / 0:00

抹茶可可、莓果千層！辻利茶舗、楊嘉明母親節蛋糕上市

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
濃情哈密瓜蛋糕，6吋990元、8吋1,390元。圖／楊嘉明烘焙所提供
濃情哈密瓜蛋糕，6吋990元、8吋1,390元。圖／楊嘉明烘焙所提供

母親節將至，各式各樣的精緻蛋糕也陸續面市，來自日本的百年品牌「辻利茶舗」今年將抹茶結合可可，推出「抹森林」蛋糕；「楊嘉明烘焙所」則是打造了「莓果千層」、「濃情哈密瓜」母親節蛋糕，指定期間前購買，還可享8折起的早鳥優惠。

辻利茶舗今年推出全新母親節蛋糕「抹森林」，使用100%可可粉製成的黑巧日式戚風，並且使用石臼研磨的宇治抹茶製成抹茶香堤內餡，再於內餡夾層中灑上抹茶粉並層層堆疊，同時結合了抹茶的茶香以及可可的甘甜，為整體風味帶來迷人的成熟風味。同時「抹森林」使用減糖配方，讓媽媽能夠輕鬆享用。石臼外型的輪廓線條搭配宇治抹茶粉點綴，也呼應抹茶主題概念，民眾也可再自行DIY裝飾造型。

即日起至5月8日期間，抹森林將於樂天市場、蝦皮商城的辻利茶舗網路商城販售，6吋售價890元，線上獨家販售200個。另外針對蛋糕全系列，4月24日前訂購可享88折、5月1日前訂購可享95折優惠。另外辻利茶舗也同步推出「抹森林長條蛋糕」，每條750元，除可線上訂購外，也可於辻利茶舗遠百A13門市購買，同樣可享早鳥優惠。

IBA世界甜點大賽冠軍楊嘉明師所創立的「楊嘉明烘焙所」，針對母親節推出「莓果千層」，以手工堆疊出20層法式原味薄餅，並在北海道生乳奶霜中融入有機玫瑰花醬，搭配特製的卡士達醬再搭配上莓果與草莓果餡，帶來清爽與酸甜的滋味，8吋售價1,490元。另款「濃情哈密瓜」以生乳鮮奶製成的經典香草舒芙蕾蛋糕為基底，結合香濃的馬斯卡彭起司，再搭配小農契作新鮮紅肉哈密瓜，呈現甜蜜多汁的果香以及醇厚的口感，6吋990元、8吋1,390元。4月25日前完成訂購，可享自取8折優惠；4月26日至5月2日期間完成訂購，可享自取85折優惠。

抹森林長條蛋糕，6吋售價890元。圖／辻利茶舗提供
抹森林長條蛋糕，6吋售價890元。圖／辻利茶舗提供
莓果千層，8吋售價1,490元。圖／楊嘉明烘焙所提供
莓果千層，8吋售價1,490元。圖／楊嘉明烘焙所提供
抹森林長條蛋糕，每條750元。圖／辻利茶舗提供
抹森林長條蛋糕，每條750元。圖／辻利茶舗提供

母親節 可可

延伸閱讀

老協珍×Lady M！母親節「養生飲＋軟糖」　限量188組

再遠也要送 長榮母親節蛋糕買1捐1、給弱勢9年不間斷

全家便利商店「母親節蛋糕」台味領軍！芋泥波士頓派、紅地瓜乳酪蛋糕必嘗鮮

母親節「5大台北飯店早鳥一次看」！送免費住宿券、頂級SPA與蛋糕9折統統都有

相關新聞

細選壁面材質 展現多變風情

如何呈現居家空間的質感，聰明挑選材質是很重要的一環。

砌．漫光 感受純粹精煉後的簡約空間氛圍

「永遠不要過著忙碌的生活，以至於忘記過生活」

Open好宅／輕鬆又簡單！從空屋變身咖啡店般的溫馨收藏居所

單身女子長年在外，因為有蒐集癖好，東西多，又有自己喜歡的傢俱，因此當初在承租房子時只能尋找空屋，不考慮有附傢俱的空間。

關於建築 關於愛——《廖韋強 John Liao：空間異想世界》

書封的黑白形象照，被塗鴉上豬鼻、豬耳，頑皮跳tone的風格，正是作者本人的最佳寫照。

母親節最愛 tokuyo按摩小沙發現省1.4萬再送眼部按摩器

辛苦一整年，母親節讓媽媽鬆一下！tokuyo搶攻母親節送禮商機，即日起至5月31日於全台百貨門市母親節檔期推優惠，首推年...

家樂福開架美妝保養買1送1 專櫃保養組7折起再享3重送

內行人才懂的美妝保養品祕技就在家樂福！家樂福跨界搶攻母親節商機，即日起至5月12日推出「輕奢美妝」檔期，擴大引進14間專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。