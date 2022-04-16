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影／白沙屯媽進香18日起受理報名 他5天前就來排隊
白沙屯媽今年往北港8天7夜進香之旅將於5月20日凌晨出發，廟方4月18日起開放報名，但須打滿3劑才受理；往年許多香客為爭取在北港當地住宿床位，開放報名數天前就大排長龍，或用椅凳占位，今年廟方已宣布「不提供住宿」，預料情況會改善，但仍有信徒為報名「搶頭香」，已排隊5天，展現虔誠信仰。
大甲媽遶境盛會進入尾聲，預定17日晚間回鑾安座，白沙屯媽往北港進香之旅接著18日起報名，為國內另一項大型媽祖長程徒步進香活動掀起序曲。
拱天宮進香報名時間從4月18日至5月16日止，每天上午8至12點、下午1到6點，但連日來早有信徒提前到拱天宮香客餐廳大樓外排隊，排第一位的39歲李姓信徒12日就遠從嘉義來等候，今天已排隊第5天，今年是他第8年隨白沙屯媽徒步進香。
拱天宮管委會總幹事陳春發指出，受理報名按中央防疫規定，香客須持接種卡影本證明已打3劑才能報名，並發給防疫OK臂章。因疫情緣故，北港當地宮廟、學校難以配合提供香客一人一室住宿條件，一些宮廟也不開放香客大樓，因此媽祖婆駐蹕北港當天將「不提供住宿」，往年報名許多香客為爭取休息床位會提前或搶先排隊，今年情況不同，廟方也建議信眾，避開報名前幾天的尖峰時段，節省時間。
今年白沙屯拱天宮媽祖進香，擲筊請示擇定的日程分別是5月16日深夜11點放頭旗、5月20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發，5月22日到北港，5月23日凌晨0點15分進火，5月27日下午3點5分回宮，6月7日凌晨1點20分開爐。
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