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在家中度假吧！瑞典香氛Vana Candles推香氛蠟燭暖燈組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Vana Candles JUK尤卡斯耶爾維，療癒木質調／990元。圖／Vana Candles提供
Vana Candles JUK尤卡斯耶爾維，療癒木質調／990元。圖／Vana Candles提供

在後疫情時代裡，用香氣療癒，也能讓生活中點亮了自己的舒適圈。來自瑞典的香氛品牌Vana Candles在母親節推出了Urban Island 都會島嶼，可以陪伴母親在家中的都會島嶼，一同度假於居家氛圍之中。

瑞典的香氛品牌 Vana Candles推出的香氛蠟燭暖燈組，香氛暖燈在台灣手工生產製作，靈感源於瑞典創辦人 Robin Johansson對台灣這塊土地的喜愛，也特別打造金屬製的燭燈，透過極簡設計，與絕佳的手感設計，將線條與和自然的中性色調，完美詮釋了瑞典在生活中的美學設計。

承襲北歐哲學，依自然而存，順自然而生，並致敬福爾摩沙這個美麗的島嶼，也以環保美學專屬訂製四色禮盒，「夜幕黑」、「月光白」、「大地紅」、「鼠尾草綠」，並且高達70%的比例使用再生紙。品牌的願景也對全球氣候與環境擁有正向的影響，並也對地球環境盡一份心力。

「Urban Island 都會島嶼」香氛蠟燭暖燈禮盒即日起於實體店面及官網線上商店購買，享有新品售價3,480元。禮盒內含全新「Urban Island 暖燈、瑞典製純天然植物蠟 Karta 瑞典香氛地圖系列「JUK 尤卡斯耶爾維」或「MAL 馬爾默」。

Vana Candles MAL馬爾默蠟燭，復古木質調／990元。圖／Vana Candles提供
Vana Candles MAL馬爾默蠟燭，復古木質調／990元。圖／Vana Candles提供
「Urban Island 都會島嶼」香氛蠟燭暖燈禮盒JUK、MAL擇一搭配燭燈售價3,480元。圖／Vana Candles提供
「Urban Island 都會島嶼」香氛蠟燭暖燈禮盒JUK、MAL擇一搭配燭燈售價3,480元。圖／Vana Candles提供
Vana Candles用極簡與溫馨點亮居家的每個角落。圖／Vana Candles提供
Vana Candles用極簡與溫馨點亮居家的每個角落。圖／Vana Candles提供

瑞典 品牌

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