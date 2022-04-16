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在家中度假吧！瑞典香氛Vana Candles推香氛蠟燭暖燈組
在後疫情時代裡，用香氣療癒，也能讓生活中點亮了自己的舒適圈。來自瑞典的香氛品牌Vana Candles在母親節推出了Urban Island 都會島嶼，可以陪伴母親在家中的都會島嶼，一同度假於居家氛圍之中。
瑞典的香氛品牌 Vana Candles推出的香氛蠟燭暖燈組，香氛暖燈在台灣手工生產製作，靈感源於瑞典創辦人 Robin Johansson對台灣這塊土地的喜愛，也特別打造金屬製的燭燈，透過極簡設計，與絕佳的手感設計，將線條與和自然的中性色調，完美詮釋了瑞典在生活中的美學設計。
承襲北歐哲學，依自然而存，順自然而生，並致敬福爾摩沙這個美麗的島嶼，也以環保美學專屬訂製四色禮盒，「夜幕黑」、「月光白」、「大地紅」、「鼠尾草綠」，並且高達70%的比例使用再生紙。品牌的願景也對全球氣候與環境擁有正向的影響，並也對地球環境盡一份心力。
「Urban Island 都會島嶼」香氛蠟燭暖燈禮盒即日起於實體店面及官網線上商店購買，享有新品售價3,480元。禮盒內含全新「Urban Island 暖燈、瑞典製純天然植物蠟 Karta 瑞典香氛地圖系列「JUK 尤卡斯耶爾維」或「MAL 馬爾默」。
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