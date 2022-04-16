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老協珍×Lady M！母親節「養生飲＋軟糖」 限量188組
多次推出聯名商品的「老協珍」，今年再度玩起創意聯名，首度跨界合作Lady M旗下糖果品牌「Lady M Bon Bon」，推出兩款「老協珍 x Lady M Bon Bon珍藏禮盒」，內含有美顏補品以及莓果風味軟糖，為贈禮增添甜蜜氣息。
Lady M Bon Bon以精品糖果的形式，捕捉Lady M代表性的風味與精髓。今年母親節老協珍首度攜手Lady M Bon Bon，結合東西的文化，推出「溫柔」、「美麗」兩款珍藏禮盒。其中溫柔珍藏禮盒內含有老協珍新鮮現燉的鮮燉燕窩3入，並且搭配Lady M Bon Bon的蘋果風味軟糖1入，每盒2,080元。美麗珍藏禮盒則是含有膠原蛋白美顏飲14入，搭配野莓風味軟糖1入，每盒1,480元。
母親節限定的兩款珍藏禮盒，外觀設計也融合了東西雙方的美感呈現，以美好精神為發想，訴說雙品牌不斷透過探尋食物、享受生活，朝著美好的目標前進，並將於4月18日11:00起於官網、門市開始販售，限量188組。
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