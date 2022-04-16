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米蘭達可兒「超模媽咪」的時尚日常！做瑜伽、打網球、時髦旅行都搭20萬的LV奢華美包
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表Capucines手袋的全新形象廣告，邀請到有3個孩子的「超模媽咪」米蘭達可兒（Miranda Kerr）擔綱主角，將她日常生活中的網球、瑜伽、旅行、派對時光，都作為演繹時尚手袋的背景，也表現Capucines可駕馭生活各種時刻、場合的百變風格。
Capucines在2013年首度問世，展現品牌精湛的皮革工藝，以路易威登在巴黎首間專門店的位址Neuve-des-Capucines大街命名，作為頂級包款的象徵。全系列推出多種尺寸，包括適合亞洲人的BB與Mini系列，最新款式的可拆卸肩背帶，是以Taurillon皮革搭襯金鍊編織，配色新穎年輕，例如亮橘色配玫瑰茉莉、或以薰衣草紫搭襯蘋果綠，展現出盡其在我的時尚品味。
此外，以奶油色皮革搭配綠色刺繡的Mini尺寸新款，運用編織賦予獨特紋理的3D立體視覺，鮮綠色、深綠色的層次縫線來自工匠的68,000針腳，才能完成刺繡。另一款鐳射打孔的白色皮革Capucines手袋，則以Monogram花卉的輪廓創造出馬德拉刺繡的圖案，細緻且典雅。
而因應春夏季的輕盈活潑，Capucines包款也推出黑、棕色或羽黃色飾邊的帆布款式，需時4小時以上打造的肩帶，繡有Monogram花卉與「4 rue des Capucines」字樣，是路易威登工坊的最新力作，也散發街頭運動風的時髦氣息。
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