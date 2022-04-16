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香氛與調飲的美妙火花！Acqua di Parma攜手Draft Land
當香氛遇上調飲，將擦出什麼火花？頂級香氛品牌Acqua di Parma，攜手知名酒吧Draft Land，打造出一款專屬調酒，共同將香氣與雞尾酒結合，創造出日常生活的完美儀式感。
Acqua di Parma新香 「Colonia C.L.U.B.」，象徵的紳士的迷人又優雅的氣質，因而與Draft Land共同合作，Draft Land以17世紀英國紳士的社交飲品Punch為基酒，推出獨家特調，加入香水的特有調性，任何人、任何時空都適合飲用。
Colonia C.L.U.B.的香氛也與特調相互呼應，前調以佛手柑、檸檬、粉紅胡椒、黑胡椒，營造出柑橘氣息，以及苦精、萊姆與牙買加胡椒創造嗅覺上的激盪感，主香調為紫蘇、迷迭香、蘋果與白蘭，最後以雪松、麝香木質調，呈現出的肉桂、肉豆蔻與香草與調飲呼應。
即日起至5月13日，於Draft Land台北店、Draft Land信義店點購限定特調-C.L.U.B.，可獲得新品C.L.U.B.小香乙支，憑品牌限定杯墊，即可至全台各店兌換任一限定小香乙支；凡於台北Acqua di Parma專櫃購買新品C.L.U.B.任一ML數，即可獲得Draft Land東區／信義店限定特調C.L.U.B.兌換券乙張。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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