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香氛與調飲的美妙火花！Acqua di Parma攜手Draft Land

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供

當香氛遇上調飲，將擦出什麼火花？頂級香氛品牌Acqua di Parma，攜手知名酒吧Draft Land，打造出一款專屬調酒，共同將香氣與雞尾酒結合，創造出日常生活的完美儀式感。

Acqua di Parma新香 「Colonia C.L.U.B.」，象徵的紳士的迷人又優雅的氣質，因而與Draft Land共同合作，Draft Land以17世紀英國紳士的社交飲品Punch為基酒，推出獨家特調，加入香水的特有調性，任何人、任何時空都適合飲用。

Colonia C.L.U.B.的香氛也與特調相互呼應，前調以佛手柑、檸檬、粉紅胡椒、黑胡椒，營造出柑橘氣息，以及苦精、萊姆與牙買加胡椒創造嗅覺上的激盪感，主香調為紫蘇、迷迭香、蘋果與白蘭，最後以雪松、麝香木質調，呈現出的肉桂、肉豆蔻與香草與調飲呼應。

即日起至5月13日，於Draft Land台北店、Draft Land信義店點購限定特調-C.L.U.B.，可獲得新品C.L.U.B.小香乙支，憑品牌限定杯墊，即可至全台各店兌換任一限定小香乙支；凡於台北Acqua di Parma專櫃購買新品C.L.U.B.任一ML數，即可獲得Draft Land東區／信義店限定特調C.L.U.B.兌換券乙張。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma攜手Draft Land，推出C.L.U.B.特調。圖／Acqua di Parma提供

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