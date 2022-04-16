喀漢堡推「A5黑毛和牛堡」！MrBeast Burger快閃信義區

多汁美味的「漢堡」，一直是許多人喜愛的美食。「Selfish Burger喀漢堡」本季將漢堡夾入日本A5和牛，推出「黑毛和牛堡」；至於由超人氣YouTuber所創立的「MrBeast Burger」，也在台引入亞洲第一部實體快閃餐車，推出多款漢堡可供選擇，其中招牌的特製雙牛肉堡套餐，還可享現省108元的優惠。

位於台北信義商圈的「Selfish Burger喀漢堡」，繼推出烏魚子漢堡後，本季再以「日本A5黑毛和牛」推出「黑毛和牛堡」。不同將和牛做成漢堡排的作法，喀漢堡直接使用一層A5黑毛和牛，再配上美國特選等級肩胛肉，以8:2的瘦肥比例製作成的漢堡肉，同時搭配特調的柚子醬，入口可以品嚐到和牛入口即化的滋味與獨特的油脂香氣，還有柚子醬的酸爽風味。同時內層夾有杏鮑菇、紫蘇葉，再使用新竹寶山古法煉製黑糖製成的黑糖麵包，搭配出多層次的口感與香氣。

「黑毛和牛堡」上桌前並會使用煙燻增香，同時帶來煙霧環繞的絕佳打卡效果，單點每份490元，套餐590元，限時供應至7月3日。

主打雲端廚房、引進多個海外潮流餐飲品牌的「JK廚房（Just Kitchen）」，此次獨家引進「MrBeast Burger」亞洲首部快閃餐車，5月16日前進駐信義商圈ATT 4 FUN。MrBeast Burger是由2021年YouTuber收入冠軍Jimmy Donaldson（MrBeast野獸先生）所創立，本次透過實體快閃餐車的型態，提供多款招牌商品。其中「特製雙層牛肉堡」使用了雙層牛肉餅搭配起司、酸黃瓜、洋蔥丁、芥末醬等元素，滋味鹹香，每份280元，套餐原價359元，餐車特價251元。另外還有美式雙層牛肉堡、翻轉起司堡、霹靂波浪薯、薯條雙層牛肉堡、美式辣雞堡等不同品項。