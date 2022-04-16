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走進家居生活的奢華時光！FENDI Casa全球首家旗艦店 米蘭盛大開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Casa旗艦店在米蘭盛大開幕，營造奢華、典雅的空間感。圖／皆取自fendicasa.com
FENDI Casa旗艦店在米蘭盛大開幕，營造奢華、典雅的空間感。圖／皆取自fendicasa.com

FENDI Casa在米蘭開幕全球首間旗艦店，以212坪、2層樓的空間，呈現品牌奢華工藝，陳列當代設計界巨擘打造的家具、家飾，引人走進夢想中的美好生活場域，在客廳、餐廳、臥室、戶外等空間中，享受緩慢情調，品牌也成立全新的www.fendicasa.com官網，在疫情期間旅行不易，可先透過網路去到華麗的遠方。

全新FENDI Casa精品旗艦店的成立，代表了FENDI Casa即將展開各項計畫的開端，FENDI與卓越設計集團Design Holding共同成立名為Fashion Furniture Design（FF Design）的合資企業，擴大發展FENDI Casa各項業務，後續也將在邁阿密、上海等城市開設旗艦店。目前於米蘭首開的FENDI Casa共有212坪，以13扇巨型窗戶俯瞰下方街道上的人來人往，室內設計結合FENDI設計中的二元概念包括虛實、光影、材料之間的對比，使得店內散發典雅和莊重氛圍，設置了起居、用餐、睡眠和戶外商品等陳列區域，是由FENDI Casa、家具美學設計師Peter Mabeo和FENDI三位藝術總監Kim Jones、Silvia Venturini Fendi與Delfina Delettrez Fendi共同創作的空間。

米蘭FENDI Casa開幕後，將陸續於邁阿密、上海等地開設旗艦店。圖／FENDI提供
米蘭FENDI Casa開幕後，將陸續於邁阿密、上海等地開設旗艦店。圖／FENDI提供
Piero Lissoni創作的Sagano系列扶手椅，建材為稀有的竹、接楯處運用FF標誌的青銅鉸鏈相連。圖／取自fendicasa.com
Piero Lissoni創作的Sagano系列扶手椅，建材為稀有的竹、接楯處運用FF標誌的青銅鉸鏈相連。圖／取自fendicasa.com
Metropolis咖啡桌是義大利設計師Atelier Oï的作品，靈感來自品牌總部義大利文明宮建築，金屬底座呼應拱門造型，桌面發想自彩繪玻璃。圖／取自fendicasa.com
Metropolis咖啡桌是義大利設計師Atelier Oï的作品，靈感來自品牌總部義大利文明宮建築，金屬底座呼應拱門造型，桌面發想自彩繪玻璃。圖／取自fendicasa.com

旗艦店的入口處，是2021年12月邁阿密設計展（Design Miami／）亮相的KOMPA系列的六件Gallery Pieces，每件於波札那製作的作品都有獨立編號，包括Chichira櫥櫃、efo和Loma凳子等，樸質溫潤地為櫥窗賦予生命力，此外，進門處陳列的Madua椅子，是Delfina Delettrez Fendi首次參與2021年秋冬系列時，設計出O'Lock logo圖案而衍生的家具商品。

接下來動線來到起居區、閱讀區與用餐區，包括Marcel Wanders設計的Five沙發、扶手椅，由Atelier Oï設計的Arches桌子，以及Thierry Lemaire打造的Parsifal沙發和扶手椅，扶手裝飾了FENDI經典Pequin條紋，空間中穿插了Toan Nguyen設計的Marrakesh矮桌，洋溢著摩洛哥的浪漫情調，而由Cristina Celestino設計的Vittoria餐具櫃，復古又清新。戶外家具區域，則擺放Piero Lissoni設計的Sagano系列，洋溢和風禪意的靜謐氣質。

睡眠區鋪設了大理石地板，用以和其他空間有所區隔，包括Marcel Wanders工作室打造的Landscape床組、由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台，演繹當代時髦感，Thierry Lemaire設計的天鵝絨Gran Pliè沙發，則顯得沈靜安穩。而點綴其間的家飾，則包括FENDI經典黃的新款Yellow Sign和Pequin條紋圖案的Tiles地毯，以及由Karl Lagerfeld設計的Karligraphy logo圖案地毯，讓熱愛品牌設計的粉絲，徜徉在FENDI的精湛工藝與經典元素中。

Landscape臥床來自荷蘭設計鬼才Ｍarcel Wanders的創作，以貂皮、木質拼接的床頭板為其奢華細節。圖／取自fendicasa.com
Landscape臥床來自荷蘭設計鬼才Ｍarcel Wanders的創作，以貂皮、木質拼接的床頭板為其奢華細節。圖／取自fendicasa.com
FENDI Casa米蘭旗艦店以兩個樓層打造起居、用餐、睡眠和戶外商品陳列區域等空間。圖／FENDI提供
FENDI Casa米蘭旗艦店以兩個樓層打造起居、用餐、睡眠和戶外商品陳列區域等空間。圖／FENDI提供
法國建築、室內設計師Thierry Lemaire的藍色天鵝絨Gran Pliè沙發，結合雕塑造型、同時兼具輕盈感。圖／取自fendicasa.com
法國建築、室內設計師Thierry Lemaire的藍色天鵝絨Gran Pliè沙發，結合雕塑造型、同時兼具輕盈感。圖／取自fendicasa.com
由荷蘭設計師Ｍarcel Wanders打造的五人座沙發。圖／取自fendicasa.com
由荷蘭設計師Ｍarcel Wanders打造的五人座沙發。圖／取自fendicasa.com
由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台。圖／取自fendicasa.com
由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台。圖／取自fendicasa.com
FENDI Casa米蘭旗艦店占地約212坪，以13扇巨大窗戶帶來室內空間的通透感。圖／FENDI提供
FENDI Casa米蘭旗艦店占地約212坪，以13扇巨大窗戶帶來室內空間的通透感。圖／FENDI提供
義大利極簡主義大師Piero Lissoni打造的Sagano系列咖啡桌，以竹、大理石製成。圖／取自fendicasa.com
義大利極簡主義大師Piero Lissoni打造的Sagano系列咖啡桌，以竹、大理石製成。圖／取自fendicasa.com

FENDI 品牌 米蘭 邁阿密 建築

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