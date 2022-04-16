芝麻湯圓、火鍋料變潮T！桂冠聯名UNIQLO 免費請吃冰

繼去年4月聯名「天竺鼠車車」後，「桂冠」自即日起至10月31日期間，攜手日本服飾品牌「Uniqlo」，合作推出UTme!聯名企劃，將桂冠湯圓、沙拉、火鍋餃等招牌商品手繪成為圖騰，並設計成印花T恤、托特包、迷你托特包等產品。至4月17日前，Uniqlo明耀旗艦店還有新品活動，購買指定商品或滿額，就可以獲得桂冠冰菓室新品1份。

桂冠與Uniqlo本次的UTme!聯名企劃，以桂冠經典產品設計了3種圖騰。「桂冠湯圓」選用了留餡的湯圓造型搭配傳統的瓷碗，繪製出大家記憶中的畫面；「桂冠沙拉」則是讓沙拉與涼筍以擬人化的方式進行連結，表達出最佳拍檔的組合。至於「桂冠火鍋餃」選用魚餃、蛋餃、蟳味棒和蝦球作為重點，與消費者產生「今天吃什麼？吃鍋啦！」的情境對話。同時聯名企劃以3種圖騰為發想，推出印花T恤（成人每件590元，兒童每件390元）、托特包（790元）與迷你托特包（390元），可供客製化製作，打造出專有的儀式感。

桂冠近年積極開拓不同的產品可能性，並且推出「桂冠冰菓室」品牌，以經典的桂冠湯圓風味為基礎，推出冰淇淋大福、冰淇淋杯水等系列商品。因應Uniqlo明耀旗艦店的春夏7大升級，以及認同其品牌理念，桂冠也藉由此次合作，與更多新世代的消費者溝通。為慶祝台日雙方聯名，即日起至4月17日期間，消費者只要於UNIQLO明耀旗艦店購買桂冠UTme!系列商品（包含服飾或托特包），或是全館消費滿1,000元以上，即可免費獲得「桂冠冰菓室」新品1份（大福或冰淇淋，口味隨機）。現場發放的桂冠冰菓室新品上更印有專屬桂冠電商平台購物優惠，凡輸入優惠碼即可饋贈100元購物金，每日數量有限，送完為止。