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海瑞溫斯頓推台灣LINE官方帳號 閃耀桌布免費下載

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
日前發表、正在台灣展出的頂級珠寶「萬物奇蹟」（Marvelous Creations）系列，也在LINE台灣官方帳號中詳實介紹。圖 / 翻攝自海瑞溫斯頓LINE官方帳號
日前發表、正在台灣展出的頂級珠寶「萬物奇蹟」（Marvelous Creations）系列，也在LINE台灣官方帳號中詳實介紹。圖 / 翻攝自海瑞溫斯頓LINE官方帳號

隨著社群軟體的發達，各家精品也陸續推出品牌社群帳號，嘗試拉近與消費者的距離。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）宣布，推出台灣LINE官方帳號，除了可以在帳號中欣賞最新珠寶創意，同時再推出兩款獨家桌布可供下載，讓手機桌面與鑽石一般，賞心悅目。

凡用手機掃瞄圖片中之QR Code，便能自動加入Harry Winston的台灣LINE官方帳號。帳號中將能個別欣賞品牌經典的設計珠寶系列、高級珠寶系列，都能在LINE帳號中欣賞精彩的圖片或影片介紹。一旦點選右側的功能表，還可下載兩張長約1:2的照片當成手機桌面，照片中並宣示了品牌精神：全世界最珍稀的珠寶（RARE JEWELS OF THE WOLRD）。

同時日前發表、正在台灣展出的頂級珠寶「萬物奇蹟」（Marvelous Creations）系列，也在LINE台灣官方帳號中詳實介紹。想要親眼一見珠寶風采？則可透過功能選單中的「品牌專門店」，向海瑞溫斯頓台北101品牌專門店或海瑞溫斯頓晶華酒店品牌專賣店，預約鑑賞。

凡掃描QR Code，即可加入海瑞溫斯頓台灣LINE官方帳號。圖 / 海瑞溫斯頓提供
凡掃描QR Code，即可加入海瑞溫斯頓台灣LINE官方帳號。圖 / 海瑞溫斯頓提供
台灣專屬LINE官方帳號，可欣賞最新珠寶創意，同時並推出兩款獨家桌布，讓手機桌面與鑽石一般，賞心悅目。圖 / 翻攝自海瑞溫斯頓LINE官方帳號
台灣專屬LINE官方帳號，可欣賞最新珠寶創意，同時並推出兩款獨家桌布，讓手機桌面與鑽石一般，賞心悅目。圖 / 翻攝自海瑞溫斯頓LINE官方帳號
透過LINE中的功能選單，將能開啟尋找專賣店、珠寶鑑賞、下載桌布等不同功能。
透過LINE中的功能選單，將能開啟尋找專賣店、珠寶鑑賞、下載桌布等不同功能。
海瑞溫斯頓四月推出全新高級珠寶Marvelous Creations系列，合計約34件新品總價近10億，現正於台灣專賣店上，可預約鑑賞。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓四月推出全新高級珠寶Marvelous Creations系列，合計約34件新品總價近10億，現正於台灣專賣店上，可預約鑑賞。圖 / 海瑞溫斯頓提供

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