Arnold & Son亞諾表超薄星雲Nebula 41.5 閃耀改版

複雜的工藝品，有時即便色彩的微調，都能讓視覺與使用帶來全新感受。獨立製表品牌亞諾（Arnold & Son）為品牌經典的「Nebula星雲」腕表小改款，推出新款藍色鏈帶款式：Nebula 41.5 Steel Blue超薄星雲41.5藍面鋼帶款，打造了一方手腕上的神秘小宇宙。

「Nebula」出自拉丁文，也就是「星雲」之意。由宇宙塵、氦氣與電漿體聚集的「星際雲」，後也泛指天文上的擴散天體，而如果將nebula當成關鍵字輸入instagram中，更可欣賞到以百萬計的星河美景，足證人們對於「星雲」之美的喜好。該系列表款的特色，就在於反放射狀的橋板與鏤空對稱的機芯排列，在穿透與洞見之間，展現壯闊的排列之美。