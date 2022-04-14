Arnold & Son亞諾表超薄星雲Nebula 41.5 閃耀改版
複雜的工藝品，有時即便色彩的微調，都能讓視覺與使用帶來全新感受。獨立製表品牌亞諾（Arnold & Son）為品牌經典的「Nebula星雲」腕表小改款，推出新款藍色鏈帶款式：Nebula 41.5 Steel Blue超薄星雲41.5藍面鋼帶款，打造了一方手腕上的神秘小宇宙。
「Nebula」出自拉丁文，也就是「星雲」之意。由宇宙塵、氦氣與電漿體聚集的「星際雲」，後也泛指天文上的擴散天體，而如果將nebula當成關鍵字輸入instagram中，更可欣賞到以百萬計的星河美景，足證人們對於「星雲」之美的喜好。該系列表款的特色，就在於反放射狀的橋板與鏤空對稱的機芯排列，在穿透與洞見之間，展現壯闊的排列之美。
新款腕表使用薄型的手上鍊A&S5201機芯，僅8.73毫米的機芯內，大量採用了藍色PVD鍍層，並搭配磨砂的拉絲紋處理；值得一提的是：經過鍍銠處理的擺輪也從原本的配重螺絲改成配重法碼設計，將跟「小秒針」盤在面盤的五到七點鐘方向、左右對稱。雙發條盒的機芯將具備90小時的動力儲存，也就是平均一週上鍊兩次，就能滿足一周的穩定運作。精鋼鍊帶款訂價將為54萬4,600元，橡膠表帶則為49萬6,500元。
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