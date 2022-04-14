快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

Arnold & Son亞諾表超薄星雲Nebula 41.5 閃耀改版

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
經過鍍銠處理的擺輪也從原本的配重螺絲改成配重法碼設計，將跟「小秒針」盤在面盤的五到七點鐘方向、左右對稱。圖／亞諾表提供
經過鍍銠處理的擺輪也從原本的配重螺絲改成配重法碼設計，將跟「小秒針」盤在面盤的五到七點鐘方向、左右對稱。圖／亞諾表提供

複雜的工藝品，有時即便色彩的微調，都能讓視覺與使用帶來全新感受。獨立製表品牌亞諾（Arnold & Son）為品牌經典的「Nebula星雲」腕表小改款，推出新款藍色鏈帶款式：Nebula 41.5 Steel Blue超薄星雲41.5藍面鋼帶款，打造了一方手腕上的神秘小宇宙。

「Nebula」出自拉丁文，也就是「星雲」之意。由宇宙塵、氦氣與電漿體聚集的「星際雲」，後也泛指天文上的擴散天體，而如果將nebula當成關鍵字輸入instagram中，更可欣賞到以百萬計的星河美景，足證人們對於「星雲」之美的喜好。該系列表款的特色，就在於反放射狀的橋板與鏤空對稱的機芯排列，在穿透與洞見之間，展現壯闊的排列之美。

新款腕表使用薄型的手上鍊A&S5201機芯，僅8.73毫米的機芯內，大量採用了藍色PVD鍍層，並搭配磨砂的拉絲紋處理；值得一提的是：經過鍍銠處理的擺輪也從原本的配重螺絲改成配重法碼設計，將跟「小秒針」盤在面盤的五到七點鐘方向、左右對稱。雙發條盒的機芯將具備90小時的動力儲存，也就是平均一週上鍊兩次，就能滿足一周的穩定運作。精鋼鍊帶款訂價將為54萬4,600元，橡膠表帶則為49萬6,500元。

Arnold & Son Nebula 41.5 Steel Blue超薄星雲腕表，49萬6,500元。圖／亞諾表提供
Arnold & Son Nebula 41.5 Steel Blue超薄星雲腕表，49萬6,500元。圖／亞諾表提供
Nebula系列表款的特色，就在於反放射狀的橋板與鏤空對稱的機芯排列，展現宛如星雲般的壯闊排列之美。圖／亞諾表提供
Nebula系列表款的特色，就在於反放射狀的橋板與鏤空對稱的機芯排列，展現宛如星雲般的壯闊排列之美。圖／亞諾表提供
新款腕表使用薄型的手上鍊A&S5201機芯，僅8.73毫米的機芯內，大量採用了藍色PVD鍍層，並搭配磨砂的拉絲紋處理。圖／亞諾表提供
新款腕表使用薄型的手上鍊A&S5201機芯，僅8.73毫米的機芯內，大量採用了藍色PVD鍍層，並搭配磨砂的拉絲紋處理。圖／亞諾表提供

品牌 腕表

延伸閱讀

G-Shock「鋼鐵部隊」報到！新表款強化抗震、耐刮又變薄

泰格豪雅轉型搶攻頂級市場 首推人造鑽石陀飛輪腕表

DW首款珍珠母貝腕表上市 玫瑰金搭櫻花粉誘惑女人心

2022 WW表展／萬寶龍釋第二波新品 逆轉機芯顛倒帥！

相關新聞

Arnold & Son亞諾表超薄星雲Nebula 41.5 閃耀改版

複雜的工藝品，有時即便色彩的微調，都能讓視覺與使用帶來全新感受。獨立製表品牌亞諾（Arnold & Son）為品牌經典的...

G-Shock「鋼鐵部隊」報到！新表款強化抗震、耐刮又變薄

Casio旗下的G-Shock近年最大動作，就是把經典表款紛紛「金屬化」，受到消費者空前歡迎。其中，又不得不提，從199...

信義新光三越五倍券晚鳥優惠「買千送千、家電買1＋1」

五倍券使用期限倒數15天，晚鳥優惠也越來越殺，新光三越台北信義新天地加碼使用紙本五倍券「買千送千」、家電「買一台再送一台...

PChome 24h購物「早春換季購」登場　指定日系空調現折8千

夏季腳步將近，搶攻早鳥換季商機，PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起，並且祭出豐富金流...

條紋控的天堂！PRADA期間限定店 推出超多可愛獨家商品

春夏時節，醒目鮮明的單品總是最為討喜，其中「條紋」更是歷久不衰的人氣設計元素，清新悠閒的氣質總能讓人投入度假的放鬆愜意情...

「99% 純鈦保溫瓶」抗菌又耐酸 輕量便攜又耐摔

專門打造高品質純鈦食器的品牌可思創品Crosspace，從純鈦餐具、純鈦酒壺到隨型純鈦冷水瓶到都有涉獵。近期推出純鈦保溫瓶，相較一般不鏽鋼保溫瓶少了 30% 的重量、經使用會形成天然的鈦氧化膜，除了抗菌更是能耐酸鹼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。