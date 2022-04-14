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G-Shock「鋼鐵部隊」報到！新表款強化抗震、耐刮又變薄

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了彰顯金屬化質感的優異特性，G-Shock的MRG系列，在這一季向品牌1983年經典腕表致敬。記者曾智緯／攝影
為了彰顯金屬化質感的優異特性，G-Shock的MRG系列，在這一季向品牌1983年經典腕表致敬。記者曾智緯／攝影

Casio旗下的G-Shock近年最大動作，就是把經典表款紛紛「金屬化」，受到消費者空前歡迎。其中，又不得不提，從1996年就誕生，被視為G-Shock最頂規的MRG系列，以及陸續發展出的MT-G和定位入門款的G-Steel系列，在今年新表款都再度被優化，凸顯了抗震與耐刮機能，連帶厚度都變薄，上手的舒適感更佳。

G-Shock MRG系列B5000D-1腕表，鈦合金表殼與表鍊，約10萬元。圖／Casio提供
G-Shock MRG系列B5000D-1腕表，鈦合金表殼與表鍊，約10萬元。圖／Casio提供

為了彰顯金屬化質感的優異特性，G-Shock的MRG系列，在這一季向品牌1983年經典腕表致敬，表盤保留了DW-5000C的「磚紋」、「紅框」的特色。除了忠實復刻了近40年前的雋永設計，G-Shock還讓全新的MRG-B5000腕表，採用鈦合金製成表殼與表鍊，搭配硬度為純鈦4倍高的COBARION®材質表圈。包含製作工序也變得複雜且細緻，原先一體成型的表圈改以25個零件組成，並讓表鍊的拋光都展現鮮明的對比。值得一提的是，這系列表款的部件，全都是Casio位於日本山形頂級生產線監製組裝，充分展現日式工藝精神。

6月才要上市的MTG-B3000系列，G-Shock重新思考了耐衝擊的結構，使得腕表整體厚度輕薄了約2毫米。圖／Casio提供
6月才要上市的MTG-B3000系列，G-Shock重新思考了耐衝擊的結構，使得腕表整體厚度輕薄了約2毫米。圖／Casio提供

而預計6月才要上市的MTG-B3000系列，G-Shock重新思考了耐衝擊的結構，以特殊的爪型底蓋取代原本的平面式，加上碳纖維強化樹脂外殼，使得腕表整體厚度輕薄了約2毫米，但依舊維持了耐撞特色。同時，G-Shock還讓這系列首度採用無須工具輔助的快拆式表帶，能方便更換之外，上手性更佳。針對想要入手金屬款G-Shock腕表的族群，品牌的G-Steel系列則是最佳入門款選擇，將於5月推出的GST-B500腕表，將是有史來最輕、最薄的款式。G-Shock除了在表款上施以不同的金屬拋光，還搭配雙層表盤結構，讓時標與指針在視覺上更為立體；厚度也減少，讓整只表重量隨之降低。

5月推出的G-Steel系列GST-B500腕表，將是有史來最輕、最薄的款式。圖／Casio提供
5月推出的G-Steel系列GST-B500腕表，將是有史來最輕、最薄的款式。圖／Casio提供

G-Shock G-Steel系列GST-B500AD-3A腕表，約10,000元。圖／Casio提供
G-Shock G-Steel系列GST-B500AD-3A腕表，約10,000元。圖／Casio提供

G-Shock MTG系列B3000BD-1A腕表，精鋼與強化樹脂表殼，搭配精鋼與橡膠表帶，約35,000元。圖／Casio提供
G-Shock MTG系列B3000BD-1A腕表，精鋼與強化樹脂表殼，搭配精鋼與橡膠表帶，約35,000元。圖／Casio提供

G-Shock G-Steel系列GST-B500GD-9A腕表，約13,000元。圖／Casio提供
G-Shock G-Steel系列GST-B500GD-9A腕表，約13,000元。圖／Casio提供

G-Shock MRG系列B5000B-1腕表，鍍黑色鈦合金表殼與表鍊，約11萬5,000元。圖／Casio提供
G-Shock MRG系列B5000B-1腕表，鍍黑色鈦合金表殼與表鍊，約11萬5,000元。圖／Casio提供

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