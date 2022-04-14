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信義新光三越五倍券晚鳥優惠「買千送千、家電買1＋1」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
五倍券使用期限倒數，新光三越台北信義新天地加碼使用紙本五倍券「買千送千」、家電「買一台再送一台」。本報資料照
五倍券使用期限倒數，新光三越台北信義新天地加碼使用紙本五倍券「買千送千」、家電「買一台再送一台」。本報資料照

五倍券使用期限倒數15天，晚鳥優惠也越來越殺，新光三越台北信義新天地加碼使用紙本五倍券「買千送千」、家電「買一台再送一台」。

新光三越台北信義新天地下重本加碼五倍券晚鳥優惠，4月14日至4月24日全館用紙本五倍券單筆滿1,000再贈1,000元電子抵用金（含600元服飾抵用金、200元化妝品抵用金、200元美食抵用金）。

適逢母親節檔期，家電類推出憑五倍券「買一台送一台」，信義獨家「來思比Blueair空氣清淨機」原價26,880元，5.7折特價15,380元，持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇，相當於享3.7折。「iRobot Roomba s9+掃地機器人」原價109,880元，6.1折特價66,999元，持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人，直逼買一送一。

新光三越信義店指出，根據統計使用五倍券的消費占比以「服飾」類最高，這回再推出貴賓卡友購買指定服飾享單筆3,000元送2,000點skmpoints回饋，買完服飾還可馬上用點數換美妝好物「雅詩蘭黛小棕瓶(7ml)、LANCOME大眼冰珠(5ml)」等。

新光三越台北信義新天地新櫃陸續登場，以好萊塢明星們私下最愛用卸妝膏聞名的英國輕奢護膚品牌「ELEMIS」進駐A8 1樓，高端潮流選物概念店「READY TO WEAR」將於4月21日在A11 1F開幕，集結法國簡約時尚潮牌A.P.C、洛杉磯新興品牌Gallery Dept.，以及曾與各大精品品牌聯名的日系街頭品牌AmBush等18家獨特潮牌。 A11 4F「odd CIRKUS」由日本設計師團隊打造，主打創造出絕佳舒適感的生膠帆布滑板鞋。

「五倍券專屬」「來思比Blueair空氣清淨機」原價26,880元，5.7折特價15,380元，持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇。圖／新光三越提供ㄐ
「五倍券專屬」「來思比Blueair空氣清淨機」原價26,880元，5.7折特價15,380元，持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇。圖／新光三越提供ㄐ
「五倍券專屬」iRobot Roomba s9+掃地機器人原價109,880元，6.1折特價66,999元，持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人。圖／新光三越提供
「五倍券專屬」iRobot Roomba s9+掃地機器人原價109,880元，6.1折特價66,999元，持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人。圖／新光三越提供

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