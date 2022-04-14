信義新光三越五倍券晚鳥優惠「買千送千、家電買1＋1」

五倍券使用期限倒數15天，晚鳥優惠也越來越殺，新光三越台北信義新天地加碼使用紙本五倍券「買千送千」、家電「買一台再送一台」。

新光三越台北信義新天地下重本加碼五倍券晚鳥優惠，4月14日至4月24日全館用紙本五倍券單筆滿1,000再贈1,000元電子抵用金（含600元服飾抵用金、200元化妝品抵用金、200元美食抵用金）。

適逢母親節檔期，家電類推出憑五倍券「買一台送一台」，信義獨家「來思比Blueair空氣清淨機」原價26,880元，5.7折特價15,380元，持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇，相當於享3.7折。「iRobot Roomba s9+掃地機器人」原價109,880元，6.1折特價66,999元，持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人，直逼買一送一。

新光三越信義店指出，根據統計使用五倍券的消費占比以「服飾」類最高，這回再推出貴賓卡友購買指定服飾享單筆3,000元送2,000點skmpoints回饋，買完服飾還可馬上用點數換美妝好物「雅詩蘭黛小棕瓶(7ml)、LANCOME大眼冰珠(5ml)」等。