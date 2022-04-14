PChome 24h購物「早春換季購」登場　指定日系空調現折8千

夏季腳步將近，搶攻早鳥換季商機，PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起，並且祭出豐富金流好康，今天（4月14日）晚上9點至10點59分限時加碼LINE購物回饋3%、4月刷國泰世華CUBE卡最高回饋7%。

夏日省電撇步不能少，PChome 24h購物針對各項換季家電提供選購指南及早販促惠，除了建議消費者在換機時可選購具備「節能標章」的商品有助效率節能外，購買後依照政府公告進行貨物稅補助申請還可再省下500～2,000元。同時建議可選購較省電的變頻空調，並選擇大於實際坪數的冷房效能，以利有效抗阻室內熱能來源，亦可選用靜音省電的DC電扇或搭配循環扇加強空氣對流；選購清淨除濕機時，建議選擇具備抗敏抗菌功效的濾網，可考量2合1的機種，例如近來結合循環扇功能的趨勢新品，以減少家電占用空間，並滿足一機多功能的需求。

在冷暖空調部分，PChome 24h購物此次推出指定機款最高現折8,000元、多家一線品牌好禮多選1、下單加碼最高8% P幣回饋、30期分期0利率輕鬆買、消費滿額登記送5,000P幣及任天堂Switch Lite。PChome 24h購物觀察站上冷暖空調選購趨勢，隨著冷暖空調設備技術持續升級，支援App智慧控制的機款愈趨成熟，不僅能透過手機隨時為家中長輩或毛小孩量身打造最舒適的溫度，還能解決遙控器遺失、出門忘記關機等痛點，成為今年話題夯品。

PChome 24h購物電扇系列下殺促銷包括禾聯變頻風扇63折起、禾聯指定品滿額加贈100P幣（限量500名）、艾美特遙控立扇65折起；更加碼BALMUDA及acerpure最高10% P幣回饋，下單登記抽總價值7萬露營豪華用具。近期熱銷選購指南中，受惠省電、靜音兩大特色，DC扇仍是多數消費者的入手必備款，具備無線遙控器、預約定時功能的機種最受青睞；同時因應健康居家生活，搭載奈米銀抑菌扇葉機種更是近來廣受歡迎的趨勢商品。