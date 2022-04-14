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PChome 24h購物「早春換季購」登場　指定日系空調現折8千

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起。圖／PChome 24h購物提供

夏季腳步將近，搶攻早鳥換季商機，PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起，並且祭出豐富金流好康，今天（4月14日）晚上9點至10點59分限時加碼LINE購物回饋3%、4月刷國泰世華CUBE卡最高回饋7%。

夏日省電撇步不能少，PChome 24h購物針對各項換季家電提供選購指南及早販促惠，除了建議消費者在換機時可選購具備「節能標章」的商品有助效率節能外，購買後依照政府公告進行貨物稅補助申請還可再省下500～2,000元。同時建議可選購較省電的變頻空調，並選擇大於實際坪數的冷房效能，以利有效抗阻室內熱能來源，亦可選用靜音省電的DC電扇或搭配循環扇加強空氣對流；選購清淨除濕機時，建議選擇具備抗敏抗菌功效的濾網，可考量2合1的機種，例如近來結合循環扇功能的趨勢新品，以減少家電占用空間，並滿足一機多功能的需求。

在冷暖空調部分，PChome 24h購物此次推出指定機款最高現折8,000元、多家一線品牌好禮多選1、下單加碼最高8% P幣回饋、30期分期0利率輕鬆買、消費滿額登記送5,000P幣及任天堂Switch Lite。PChome 24h購物觀察站上冷暖空調選購趨勢，隨著冷暖空調設備技術持續升級，支援App智慧控制的機款愈趨成熟，不僅能透過手機隨時為家中長輩或毛小孩量身打造最舒適的溫度，還能解決遙控器遺失、出門忘記關機等痛點，成為今年話題夯品。

PChome 24h購物電扇系列下殺促銷包括禾聯變頻風扇63折起、禾聯指定品滿額加贈100P幣（限量500名）、艾美特遙控立扇65折起；更加碼BALMUDA及acerpure最高10% P幣回饋，下單登記抽總價值7萬露營豪華用具。近期熱銷選購指南中，受惠省電、靜音兩大特色，DC扇仍是多數消費者的入手必備款，具備無線遙控器、預約定時功能的機種最受青睞；同時因應健康居家生活，搭載奈米銀抑菌扇葉機種更是近來廣受歡迎的趨勢商品。

提前為梅雨季節做準備，PChome 24h購物強打清淨除濕機狂降送好康，包括Blueair全館5折起，消費滿額最高現折1,800元；Honeywell感謝祭買主機登錄保固抽BOSCH洗碗機，指定品項最高6% P幣回饋；acerpure最高10% P幣回饋，消費滿額抽氣炸鍋及登記贈星巴克；LG清淨機全館指定品送1,000P幣和濾網。PChome 24h購物觀察發現，兼具智慧節電、防霉防螨的2合1清淨除濕機持續受到小家庭喜愛，近來結合循環功能的清淨機更躍居為熱銷新品。

LG樂金變頻冷暖分離式空調（LSU28IHP／LSN28IHP），搭載獨家智能App、可WIFI遠端控制系統，PChome 24h購物活動價28,260元、加贈14吋DC扇，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
LG樂金變頻冷暖分離式空調（LSU28IHP／LSN28IHP），搭載獨家智能App、可WIFI遠端控制系統，PChome 24h購物活動價28,260元、加贈14吋DC扇，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Honeywell抗敏系列空氣清淨機HPA-200APTW，PChome 24h購物活動價4,990元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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AIRMATE艾美特14吋遙控立地電扇AS35PC10R，具無線遙控器、靜音微風舒眠設定，PChome 24h購物限時活動價1,111元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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HERAN禾聯14吋DC直流電風扇HDF-14AH73P，12段風量選擇、可預約開關機，PChome 24h購物活動價1,990元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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