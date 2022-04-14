條紋控的天堂！PRADA期間限定店 推出超多可愛獨家商品

春夏時節，醒目鮮明的單品總是最為討喜，其中「條紋」更是歷久不衰的人氣設計元素，清新悠閒的氣質總能讓人投入度假的放鬆愜意情境中。義大利時尚品牌PRADA近日在高雄漢神百貨打造「Tropico」期間限定店，取義大利文「熱帶」之意，正是以條紋元素點綴整體視覺，營造出一個具備獨特夏季時尚色彩和波普文化概念的購物空間。

PRADA Tropico期間限定店以象牙白與綠色相間的條紋展示陳列台所構成，綠色的金屬樹木上掛滿了像是樹葉或花朵的帽子，各種顏色與造型碰撞出俏皮亮眼的效果，就像是生機勃勃的熱帶雨林。以全新霓虹徽標打造的PRADA經典三角標誌閃爍著，注入奇幻的未來、科技感。

店內提供男女裝、包款、鞋款與配件等多樣單品，設計充滿了夏季度假氛圍。像是亮色的再生尼龍服飾、印花襯衫、橡膠拖鞋與涼鞋、拉菲亞草帽、條紋包款等等，更提供多款別具特色的PRADA Tropico期間限定店獨家販售商品，有Re-Edition 2005 拉菲亞草手提肩背包、印花漁夫帽、水晶綴飾卡夾、Nappa皮革短褲、經典標誌T恤、針織polo衫等等，都是很值得提前搶快收藏的品項。

★PRADA Tropico期間限定店

日期：4月14日至5月9日