衣服洗好永遠乾不了？「這款」乾衣機既省電又不傷衣

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「乾衣機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的乾衣機款式種類網路聲量排行與六大乾衣機選購因素有哪些。

連續濕冷的天氣讓許多人都經常面臨「衣服晾不乾」的痛苦，即使好不容易看似乾了，摸起來濕氣依然很重，也因此乾衣機成為許多家庭必備的家電之一，想了解乾衣機的款式及選購因素有哪些，就一起看下去吧！

「瓦斯型」衣物快乾超方便！「熱泵式」節能烘乾不傷衣

市面上所販售之乾衣機可依「乾衣方式」、「耗能方式」、「桶身類型」等分成多種款式類型，其中又以「瓦斯型」的社群討論度最高，「瓦斯型」乾衣機除了烘乾速度快外，也較其他款式不耗電，不少民眾就分享使用經驗表示「買瓦斯型，只怪相見恨晚，當天洗完，超快就烘完收進衣櫃裡！」、「推瓦斯型，連被子都會乾，省時省力」等，然而因要另外加裝管線，再加上為避免一氧化碳燃燒不全等問題，需安置在具通風性的空間，較適合室外陽台空間大的家庭購買。

乾衣機熱議款式種類網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外「熱泵式」也是許多網友熱議的焦點，因「可以中低溫烘乾衣物，較不傷衣服材質」、「循環利用熱能，達成節能省電」等特性而受到民眾熱議，安裝位置也不受到限制，室內外都可以擺放，常見網友大力推薦「如果預算能提高只推熱泵式」、「熱泵式機器貴，但省電，乾衣效果也很好」等，認為不受預算限制的話可考慮購入「熱泵式」。

乾衣機「價格優惠」最重要！「標稱重/容量」成選購焦點

市面上乾衣機的種類繁多，並依上述的款式不同，價格也有所差異，因此網友選購乾衣機時，首要看重的因素就是「價格優惠」，而除了購買時的價格外，使用的耗電程度、維修保養的費用也是民眾考量的要點，也常有民眾分享情報「好市多特價快買，我買原價的」、「搭百貨活動購買比較划算」表示趁著賣場推出優惠活動時購入「最划算」，此外乾衣機的「使用壽命」也受到網友的關注，常見網友在購買前請益「（乾衣機）是否很容易壞掉？」、「（乾衣機）平均壽命大約是幾年？」等問題。

乾衣機選購因素Top6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

再者，因烘衣需求的不同，民眾選購時也看重「標稱重/容量」，就有網友於社群討論區詢問，表示「賣場人員說家用其實用7公斤就夠了，但偶爾需要烘床單組，7公斤感覺又不太夠」，引起許多熱心網友回覆表示「家裏空間夠的話，絕對是買大不買小」、「有烘被子需求的話絕對不能買容量太小的」。除此之外，「外觀設計」、「售後服務」、「使用安全性」等也都是許多民眾選購時看重的要點之一。

有了一台乾衣機，再也不用看天氣洗被子，也可以免去晾衣服的麻煩，是居住地潮濕、衣物換洗量大民眾的一大福音，若你也想要購買乾衣機，不妨參考網友們的討論，選擇一台符合自己需求的乾衣機吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》