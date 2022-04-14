聖巴托帆船開賽在即 RICHARD MILLE經典「變裝」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2022年、第11屆的「聖巴托帆船賽」（Les Voiles de Saint Barth）即將自4月17日（日）開賽，展開為期近一周的賽期。圖 / RICHARD MILLE提供
2022年、第11屆的「聖巴托帆船賽」（Les Voiles de Saint Barth）即將自4月17日（日）開賽，展開為期近一周的賽期。圖 / RICHARD MILLE提供

五月的上旬即將進入24節氣中的「立夏」，意味夏天的來臨。而夏天自也跟衝浪、帆船多所連結。2022年、第11屆的「聖巴托帆船賽」（Les Voiles de Saint Barth）即將自4月17日（日）開賽，展開為期近一周的賽期；賽事贊助商、瑞士頂級鐘表品牌RICHAD MILLE也同時發表了新款RM 032 Voiles de Saint Barth腕表，為表殼「披」上了「加勒比海」藍色新衣，預告了即將湧現的盛夏活力。

第11屆RICHARD MILLE聖巴托帆船賽將是「加勒比Maxi帆船挑戰賽」（Caribbean Maxi Challenge）的第三階段，所有長度超過60英呎的Maxi帆船將在此一較高下。去年由於疫情嚴峻，大會一度取消2021年賽程，而睽違兩年後「復歸」的2022大會，則將包含Maxis、Super Maxis, Multihulls、Spinnakers與Melges 24s共五種比賽分類，吸引全世界71只隊伍、超過700為選手參賽；其中Maxi級賽事總冠軍更將獲得一只鈦金屬的RM 028潛水腕表，為比賽場邊，添增了額外的樂趣亮點。

而RICHARD MILLE在今年發表的新品：RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，除符合ISO 6425的防水規範，更是從2022年賽事的名譽贊助人、品牌摯友、世界自由潛水冠軍Arnaud Jerald曾配戴過的一只鈦金屬表款小改款而來。

新款專業腕表具備了RICHARD MILLE經典的高科技複合材質：加勒比海藍和白色Quartz TPT®石英纖維雙組合，唯中層表殼、計時按鈕則以五級鈦合金製作，讓美觀兼容於堅固性能，表背再刻有RICHARD MILLE聖巴托帆船賽紀念章，以紀念品牌早在2010年參與共同創立賽事，並從2019年成為冠名贊助商。表款全球限量120只，官方暫無訂價，實際到貨時間亦未確定。

無法前往聖巴托帆船賽現場觀賽？現在則可於youtube或instagram中，以關鍵字「Les Voiles de St. Barth Richard Mille」搜尋大會官方帳號，提前想像波濤洶湧的帆船賽事，更有夏日與RICHARD MILLE腕表共享的動感樂趣。

RICHARD MILLE品牌摯友、世界自由潛水冠軍Arnaud Jerald，今年同時也擔任了大會的名譽贊助人，並拍攝了一組配戴新表款的水下視覺。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
RICHARD MILLE品牌摯友、世界自由潛水冠軍Arnaud Jerald，今年同時也擔任了大會的名譽贊助人，並拍攝了一組配戴新表款的水下視覺。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
瞬息萬變的帆船賽事，考驗團隊默契，更是選手與風向、洋流、時間的多重競賽。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
瞬息萬變的帆船賽事，考驗團隊默契，更是選手與風向、洋流、時間的多重競賽。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
瞬息萬變的帆船賽事，考驗團隊默契，更是選手與風向、洋流、時間的多重競賽。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
瞬息萬變的帆船賽事，考驗團隊默契，更是選手與風向、洋流、時間的多重競賽。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
透明的後底蓋尚再印有RICHARD MILLE聖巴托帆船賽紀念章，同時也能欣賞機芯運作時的細節。圖 / RICHARD MILLE提供
透明的後底蓋尚再印有RICHARD MILLE聖巴托帆船賽紀念章，同時也能欣賞機芯運作時的細節。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE自2010年曾參與大賽的共同創立，並自2019年始成為冠名贊助商。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
RICHARD MILLE自2010年曾參與大賽的共同創立，並自2019年始成為冠名贊助商。圖 / 翻攝自 ig @ lesvoilesdestbarthrichardmille
RICHARD MILLE RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
加勒比海藍色同時運用在橡膠表帶與按鈕側邊，動感十足。圖 / RICHARD MILLE提供
加勒比海藍色同時運用在橡膠表帶與按鈕側邊，動感十足。圖 / RICHARD MILLE提供

腕表 品牌 疫情

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