SOGO倡導責任消費 鼓勵捐贈二手衣、超市試行循環箱

不斷追求流行的過度消費，與其每年拋棄大量舊衣物的不必要浪費，反而可以透過捐贈幫助到其他弱勢家庭，也可讓衣物繼續循環產生有意義的價值。致力於落實永續環保的遠東SOGO百貨，特別與伊甸社會福利基金會聯手合作推出「捐贈二手衣」公益活動。4月15日至4月16日可將二手衣清潔整理後送到SOGO忠孝館、敦化館指定地點，捐贈給有需要的人，產生善的循環。

根據綠色和平組織公布消費者購衣習慣調查，台灣20至45歲民眾每年丟棄至少520萬件衣服，等於每分鐘有9.9件衣服被遺棄或扔進舊衣回收箱，為扭轉這些被淘汰服飾的命運，SOGO邀請消費者一同加入責任消費、循環經濟力行行列，特別聯合忠孝館與敦化館攜手伊甸社會福利基金會，共同推出「捐贈二手衣公益心貼心」活動。

伊甸社會福利基金會表示，二手衣經過回收整理消毒後，大部分舊衣經過整理分類，會捐贈給國內外貧窮弱勢家庭，僅少部分二手衣物會作為義賣。4月15日至4月16日，可將身邊不需要的衣服清潔整理後送到SOGO忠孝館B1贈獎處、敦化館1樓指定地點，於忠孝館成功捐贈1KG可獲「快樂購卡點數20點及青畑九號豆製所 買一送一券」一張、於敦化館成功捐贈1KG可獲「快樂購卡點數20點及敦化館美麗購物金200元」一張。

另外，全台網購金額高達2400億元，推估產生約1.2億個網購包裝，這些包裝通常為一次性使用的丟棄。SOGO也特別攜手PackAge+配客嘉於今年4月在忠孝B2Fresh Mart超市試行宅配使用循環包裝箱並獎勵回收。在4月30日前消費者於忠孝館超市選擇用「PackAge+配客嘉循環包裝箱」宅配，並於5月8日前活動期間內，攜回由SOGO寄出的宅配箱(貼有攜手環保的貼紙)至忠孝館B2寄物台，即可獲得「快樂購卡點數35點」。