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「金曲歌王」許富凱自認最懂婆媽心！力薦CITIZEN櫻吹雪表款秀孝心
為了呼應春季以及剩下不到一個月，就到來的母親節，CITIZEN以不同年齡層女性都愛的「櫻花」為主題，呈現一系列限定版表款。上市時，還請來深受婆媽粉絲喜愛的金曲歌王許富凱站台，希望藉由他的超強魅力，讓消費者都能埋單。
個性爽朗的許富凱提到，因為自小成長時，身處都有許多長輩的環境，自然懂得如何相處，因此受封為「國民兒子」，讓他倍感驕傲。而許富凱與媽媽之間無話不談的好感情，透露不只連爸爸會吃醋，也自嘲說「我跟我媽在聊天時，簡直就像『三姑六婆』」。所以，此次受邀出席CITIZEN女表上市活動，許富凱一眼就看上，xC韶光全球電波光動能表款，想要送給媽媽。這款表，在5點鐘裝飾了櫻花盛開的圖騰，加上放射狀線條呈現出櫻花隨風飛舞的情景，許富凱看了也直說「現在不能出國，戴上手表，感受一下『櫻吹雪』也很不錯」。
不只韶光表款，CITIZEN還以櫻吹雪為概念，設計了xC水耀光全球電波光動能女表，淡紫色的白蝶貝表盤，還呈現了櫻花由下向上吹動的模樣，時標則如同花上朝露，凸顯了既浪漫又充滿詩意的氛圍。值得一提的是，這兩款女表，還會在購買時，附贈專屬收藏盒，有著櫻花綻放模樣的圖案點綴，讓人愛不釋手。
另外，同樣是針對櫻花主題，在台熱銷的CITIZEN機械女表，也換上嶄新面貌。品牌巧妙的將盛開櫻花，以抬頭仰望的視角呈現於粉蝶貝表盤上，而且鏤空的部分也為櫻花輪廓，搭配鍍玫瑰金的表殼與指針，戴上手就能讓好氣質瞬間提升。而CITIZEN招牌的Sukura Pink櫻花粉紅金在這季也沒缺席，則是現身於酒桶型的表款上，處處保留日系美學細節，因為顏色陪襯，更顯洗鍊簡潔。
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