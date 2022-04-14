巴黎珠寶與在地工藝的對話 CHAUMET藝術之心跨界展出

法國皇室珠寶世家CHAUMET與藝術策展人游智皓合作，匯聚法國CHAUMET珠寶師匠與台灣藝壇的4位新銳 – 梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、陶瓷藝術家王元德 – 展開一場名為「VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY」的對話。

展覽以風、火、水、土四大寰宇元素切入，在地人文藝術與77件總價值約9億的法國頂級珠寶的藝術能量互相激盪。這項展覽曾於日本展出，台灣為第二站，自4月14日起至17日止於台北樹心會館展出，採預約制。乘載台灣歷史風華的展覽空間以「皇帝的多寶盒」為概念展開，游智皓表示，希望能讓參訪者看到「工藝美學的追求，不論是台灣的創作者或是法國的珠寶家，都有強烈的藝術企圖。」

展區從「風之格」展開，李偵綾由滾動的梭子往來經緯支線編織，是風元素的代表。梭織作品「遊園春夢」系列點狀的質地，讓人想起印象派大師秀拉的作品，對照展出CHAUMET的自然主義珠寶，細膩捕捉月桂葉、麥穗、飛鳥等自然動態的瞬間。

「水之格」展出花植藝術家賴怡璋專為本次展覽創作的「觀 / 鏡、花、水、月」屏風裝置，透過銀箔和琉璃等創新素材和在地植物剪影，勾勒出台北盆地周圍的植栽景緻。流轉水波對應的是CHAUMET珠寶中的水，包括以冰晶為元素的創作、水色（藍色系）寶石的作品、以及猶如水滴般的梨形切割寶石為主角的創作。

書法藝術家紀冠地的草書裝置「寰宇之元」則為「火之格」鋪陳主調。特地為此次展出創作的小品斗方聯作「珠」，與水墨作品「凡登廣場12號」，前者草書文字形成如畫般的點點星塵，後者寫意勾勒CHAUMET總店及凡登廣場。抽象線條的藝術手法也可見於CHAUEMT珠寶的創作，品牌也透過太陽和天體符號暗喻火的存在，而石火焰色調的珠寶作品則是色彩藝術的體現。