巴黎珠寶與在地工藝的對話 CHAUMET藝術之心跨界展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET舉辦「VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY」跨界藝術展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET舉辦「VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY」跨界藝術展。圖／CHAUMET提供

法國皇室珠寶世家CHAUMET與藝術策展人游智皓合作，匯聚法國CHAUMET珠寶師匠與台灣藝壇的4位新銳 – 梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、陶瓷藝術家王元德 – 展開一場名為「VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY」的對話。

展覽以風、火、水、土四大寰宇元素切入，在地人文藝術與77件總價值約9億的法國頂級珠寶的藝術能量互相激盪。這項展覽曾於日本展出，台灣為第二站，自4月14日起至17日止於台北樹心會館展出，採預約制。乘載台灣歷史風華的展覽空間以「皇帝的多寶盒」為概念展開，游智皓表示，希望能讓參訪者看到「工藝美學的追求，不論是台灣的創作者或是法國的珠寶家，都有強烈的藝術企圖。」

展區從「風之格」展開，李偵綾由滾動的梭子往來經緯支線編織，是風元素的代表。梭織作品「遊園春夢」系列點狀的質地，讓人想起印象派大師秀拉的作品，對照展出CHAUMET的自然主義珠寶，細膩捕捉月桂葉、麥穗、飛鳥等自然動態的瞬間。

「水之格」展出花植藝術家賴怡璋專為本次展覽創作的「觀 / 鏡、花、水、月」屏風裝置，透過銀箔和琉璃等創新素材和在地植物剪影，勾勒出台北盆地周圍的植栽景緻。流轉水波對應的是CHAUMET珠寶中的水，包括以冰晶為元素的創作、水色（藍色系）寶石的作品、以及猶如水滴般的梨形切割寶石為主角的創作。

書法藝術家紀冠地的草書裝置「寰宇之元」則為「火之格」鋪陳主調。特地為此次展出創作的小品斗方聯作「珠」，與水墨作品「凡登廣場12號」，前者草書文字形成如畫般的點點星塵，後者寫意勾勒CHAUMET總店及凡登廣場。抽象線條的藝術手法也可見於CHAUEMT珠寶的創作，品牌也透過太陽和天體符號暗喻火的存在，而石火焰色調的珠寶作品則是色彩藝術的體現。

最容易讓人領會的「土之格」，結合珠寶和薄胎瓷，都是從大地取材、經人手細心琢磨，表達情感的創作。CHAUMET精選具有建築感的珠寶對應陶瓷藝術家王元德的瓷器，薄胎藍釉彩瓷「惟心」系列映著彩色寶石，薄胎白瓷「迴雲」驚人的結構對照Lacis系列立體蕾絲的張力，巧妙展現土元素與光影的絕妙互動。

由大量梨形圖騰組成的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽項，形成如水花的視覺效果，水之格的展品。圖／CHAUMET提供
由大量梨形圖騰組成的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽項，形成如水花的視覺效果，水之格的展品。圖／CHAUMET提供
Perspectives de Chaumet系列Lux 18K黃金戒指，鑲嵌5.65克拉澳洲蛋面黑色蛋白石主石，是土之格展出作品。圖／CHAUMET提供
Perspectives de Chaumet系列Lux 18K黃金戒指，鑲嵌5.65克拉澳洲蛋面黑色蛋白石主石，是土之格展出作品。圖／CHAUMET提供
展品中單價最高的Eternel Printemps 18K白金可轉換式項鍊，鑲嵌6顆來自緬甸的枕形切割紅寶石，約950萬元。圖／CHAUMET提供
展品中單價最高的Eternel Printemps 18K白金可轉換式項鍊，鑲嵌6顆來自緬甸的枕形切割紅寶石，約950萬元。圖／CHAUMET提供
Diademes Exclusifs系列Dentelle de Lumière 18k白金鑲鑽冠冕，經典的網格圖騰呈現力的張力，是土之格的展品。圖／CHAUMET提供
Diademes Exclusifs系列Dentelle de Lumière 18k白金鑲鑽冠冕，經典的網格圖騰呈現力的張力，是土之格的展品。圖／CHAUMET提供
書法藝術家紀冠地的水墨作品「凡登廣場12號」已為CHAUMET巴黎總部典藏。圖／CHAUMET提供
書法藝術家紀冠地的水墨作品「凡登廣場12號」已為CHAUMET巴黎總部典藏。圖／CHAUMET提供
Les Ciels de Chaumet系列Soliel de Feu 18K玫瑰金戒指，以火焰色調的寶石描繪天空色彩變化，是火之格的展品。圖／CHAUMET提供
Les Ciels de Chaumet系列Soliel de Feu 18K玫瑰金戒指，以火焰色調的寶石描繪天空色彩變化，是火之格的展品。圖／CHAUMET提供
火之格以書法藝術家紀冠地的創作，對照CHAUMET充滿熱情能量和抽象線條著珠寶創作。圖／CHAUMET提供
火之格以書法藝術家紀冠地的創作，對照CHAUMET充滿熱情能量和抽象線條著珠寶創作。圖／CHAUMET提供
水之格以花植藝術家賴怡璋專為本次展覽創作的「觀 / 鏡、花、水、月」屏風對照CHAUMET勾勒水的形態和顏色的珠寶。圖／CHAUMET提供
水之格以花植藝術家賴怡璋專為本次展覽創作的「觀 / 鏡、花、水、月」屏風對照CHAUMET勾勒水的形態和顏色的珠寶。圖／CHAUMET提供
土之格，對照展出陶瓷藝術家王元德的瓷器與CHAUMET以建築為創作元素的珠寶作品。圖／CHAUMET提供
土之格，對照展出陶瓷藝術家王元德的瓷器與CHAUMET以建築為創作元素的珠寶作品。圖／CHAUMET提供
Les Ciels de Chaumet系列Parade 18K白金及玫瑰金胸針，鑲嵌彩色剛玉與鑽石，以抽象手法刻畫飛鳥，是風之格的展出作品。圖／CHAUMET提供
Les Ciels de Chaumet系列Parade 18K白金及玫瑰金胸針，鑲嵌彩色剛玉與鑽石，以抽象手法刻畫飛鳥，是風之格的展出作品。圖／CHAUMET提供
Promenades Impériales系列18K白金手鐲，鑲嵌海藍寶石與鑽石，剔透的藍，是水之格的展品。圖／CHAUMET提供
Promenades Impériales系列18K白金手鐲，鑲嵌海藍寶石與鑽石，剔透的藍，是水之格的展品。圖／CHAUMET提供
風之格中，李偵綾的梭織藝術和CHAUMET的自然主義作品相輝映。圖／CHAUMET提供
風之格中，李偵綾的梭織藝術和CHAUMET的自然主義作品相輝映。圖／CHAUMET提供
CHAUMET珠寶藝術展（由左至右）策展人游智皓、梭織藝術家李偵綾、植物藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、 瓷藝家王元德。記者吳致碩／攝影
CHAUMET珠寶藝術展（由左至右）策展人游智皓、梭織藝術家李偵綾、植物藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、 瓷藝家王元德。記者吳致碩／攝影
Jardins系列Laurier 18K白金鑲鑽可轉換式冠冕，結合品牌代表性的月桂葉和蜜蜂，是自然主義風格的代表作，也是風之格的展出作品。圖／CHAUMET提供
Jardins系列Laurier 18K白金鑲鑽可轉換式冠冕，結合品牌代表性的月桂葉和蜜蜂，是自然主義風格的代表作，也是風之格的展出作品。圖／CHAUMET提供

珠寶 藝術家 法國

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