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Nespresso打造「未來花園」 體驗永續旅程兌換鋁製杯墊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso將使用過後的膠囊回收再製成各種周邊產品，致力於從產地到咖啡膠囊回收皆徹底落實永續精神。記者黃筱晴／攝影
Nespresso將使用過後的膠囊回收再製成各種周邊產品，致力於從產地到咖啡膠囊回收皆徹底落實永續精神。記者黃筱晴／攝影

環保永續成為近年全球企業共同努力的目標，致力於從產地到咖啡膠囊回收皆徹底落實永續精神的Nespresso，除了承諾每一杯Nespresso咖啡都將在2022年達成碳中和，現在更將透過實際空間策展，帶領民眾一同體驗Nespresso完美鋁程。即日起至4月24日於台北松山文創園區5號倉庫，Nespresso以「未來花園」為主軸，舉辦2022年永續體驗展，民眾只要前往參觀並完成互動導覽問答，即可免費兌換限量Nespresso膠囊再生鋁製杯墊乙組。

花園是人類與自然的美好交集與和諧寧靜的對話空間，Nespresso以「未來花園」為概念，規劃「播種」、「耕耘」、「豐收」及「禮物」4大展區，呈現Nespresso在永續發展推動上的多方成果，包含Nespresso對雨林保護、咖啡產區與農民福祉的貢獻、與臺大園藝系合作運用咖啡渣培育有機蔬果茁壯生長；更進一步與具有永續願景的合作夥伴展示未來永續材質的潛在應用機會，同時跨界攜手3位台灣藝術家陳立偉、李霽、陳為榛共創咖啡膠囊的全新美學價值，帶領民眾開啟永續體驗的無限可能。

Nespresso未來花園永續體驗展，4月14日至4月24日將於台北松山文創園區5號倉庫展開。圖／Nespresso提供
Nespresso未來花園永續體驗展，4月14日至4月24日將於台北松山文創園區5號倉庫展開。圖／Nespresso提供

咖啡 農民 文創

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