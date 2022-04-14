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買美鮭、做公益 美威鮭魚與伊甸基金會攜手傳愛

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「美威鮭魚紅藜麥水餃」將大量高品質的鮭魚，與高麗菜、紅藜麥等調味後特製市場唯一28克「元寶鮭」。圖／美威鮭魚提供。
「美威鮭魚紅藜麥水餃」將大量高品質的鮭魚，與高麗菜、紅藜麥等調味後特製市場唯一28克「元寶鮭」。圖／美威鮭魚提供。

由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，在疫情升溫之際，發揮行善力量回饋社會，與伊甸基金會攜手傳愛，即日起至6月30日止，推出近8折限時優惠的「愛心公益產品組」（特價888元，原價1,055元。含「鮭魚紅藜麥水餃」3盒、「鮭魚干貝海鮮丸」2包），舉辦「人人有魚，幸福有餘」捐物、捐款公益系列活動。

民眾凡於全台美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房（廚藝教室）認購「愛心公益產品組」，支持伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，美威鮭魚將於活動結束後，將所有民眾認購之產品組，送至伊甸基金會養護照顧中心作為活動餐食，讓身障者享有營養、易於入口且美味的鮭魚料理。

此外，活動期間消費者於美威鮭魚網路商店，購買「愛心公益產品組」，每買1組，美威將提撥捐出100元，募集伊甸「弱勢兒童服務計畫」早療經費。

為鼓勵民眾響應公益，凡於全台美威鮭魚專賣店認購一份「愛心公益產品組」，即贈「炭烤厚切鮭魚排」乙份（原價180元） 、鮭魚購物袋乙個（原價150元）；凡於美威鮭魚廚房（廚藝教室）認購一組「愛心公益產品組」，即贈「美威鮭魚香菇油飯」乙份（原價215元）。

MOWI美威集團亞洲區總經理吳欣志表示：「病毒拉開我們的距離，卻讓心的距離更靠近，在疫情當前的此刻，美威鮭魚一本初衷，堅持選用健康、安心、高品質的鮭魚供消費者作輕鬆、多樣化的料理選擇，讓優質食材的鮮嫩美味與豐富的營養價值能造福更多人。」

「美威鮭魚紅藜麥水餃」突破一般以豬肉為主餡的製程傳統，不惜成本將大量高品質的鮭魚，與高麗菜、紅藜麥等調味後特製市場唯一28克「元寶鮭」，不額外添加色素、香料、防腐劑等人工添加物，無論是簡單烘烤或水煮，皆能呈現鮭魚的美味菁華，一口咬下，豐富內餡從水餃皮中爆開，入口則是油潤鮮腴、鮮嫩多汁的滿滿鮭魚。

「美威鮭魚干貝海鮮丸」，嚴選鮮嫩鮭魚拌入生鮮頂級干貝、魚漿增添口感層次，細品來自大海的濃郁鮮美，佐魷魚、荸薺入餡，讓口感更加Ｑ彈順口、唇齒留香，在防疫期間，是道健康營養、方便料理的美味一品。

美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房邀請消費者認購「愛心公益產品組」，支持伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房邀請消費者認購「愛心公益產品組」，支持伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」。圖／美威鮭魚提供。
「美威鮭魚干貝海鮮丸」，嚴選鮮嫩鮭魚拌入生鮮頂級干貝、魚漿增添口感層次。圖／美威鮭魚提供。
「美威鮭魚干貝海鮮丸」，嚴選鮮嫩鮭魚拌入生鮮頂級干貝、魚漿增添口感層次。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚邀請民眾認捐「鮭魚紅藜麥水餃」，為身障者暖心加菜。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚邀請民眾認捐「鮭魚紅藜麥水餃」，為身障者暖心加菜。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚邀請消費者於美威鮭魚網路商店購買「愛心公益產品組」，不但守護健康，同時提撥百元捐款，為慢飛天使募集早療經費。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚邀請消費者於美威鮭魚網路商店購買「愛心公益產品組」，不但守護健康，同時提撥百元捐款，為慢飛天使募集早療經費。圖／美威鮭魚提供。

鮭魚 愛心 水餃

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