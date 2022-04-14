「咖哩樹」新北首店板橋登場 開幕首周1元加購鮮炸雞

環球購物中心板橋車站新餐廳登場，金色三麥與來自「Tokyo Curry」日本職人菊地英晃共同研發的日式咖哩品牌「咖哩樹」新北首店，於4月14日在板橋車站B1開幕，開幕首周，不限時段、不限金額消費即可以1元加購單品「Saku-saku鮮炸雞」一份。

「咖哩樹」主打以大量在地天然蔬果、搭配獨門高湯，有著濃厚日系風味的「果泥厚咖哩」，慶祝開幕推雙重好康，4月14日開幕當天「Saku-saku鮮炸雞咖哩飯」限時限量優惠，原價208元，優惠價99元，銅板價立即品嚐，當日每一時段限量20份，排隊入場時間11:30、13:30、17:30、20:30，每人限購一份。第二重好康4月14日至20日開幕首周，不限時段、不限金額消費即可以1元加購單品「Saku-saku鮮炸雞」一份（內用／外帶皆適用），優惠不併用。

近來確診數居高不下，讓外帶、外送業績持續成長，環球購物中心發現，4月外帶外送需求較上月同期成長超過2成，加上觀察到消費者多採分流、避開熱門時段用餐，全台八店即日起至4月20日集結近150家餐飲，主打獨享餐或雙人餐推「外帶7折起」、「晚鳥八點享8折」，從飽足飯食、異國料理、早餐麵包一次享優惠，包括添好運、了凡、勝博殿、22:02火鍋。樂活、朱記餡餅粥、錦拉麵、總裁牛肉麵、八月堂、哈根達斯、米哥等。

此外，以內用餐飲為主的餐廳，也積極推出優惠吸客，環球購物中心林口A9吃到飽的「22:02火鍋。樂活」，每人為488元起吃到飽，即日起至4月28日推出每周二、四內用「四人同行、一人免費」 (每桌限兌換四的倍數)。