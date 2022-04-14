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[i]Store特賣會蘋果周邊1折起 限時3天南西店獨家開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
[i]Store SUPER SALE限量特賣會，獨家在4月15日至4月17日限時三天在新光三越台北南西店一館9樓活動會館登場。圖／新光三越提供
[i]Store SUPER SALE限量特賣會，獨家在4月15日至4月17日限時三天在新光三越台北南西店一館9樓活動會館登場。圖／新光三越提供

果粉注意，每回總會引發排隊人潮的[i]Store SUPER SALE限量特賣會，獨家在4月15日至4月17日限時3天在新光三越台北南西店一館9樓活動會館登場，推出Mac、iPhone、iPad、Apple Watch福利品3折起，Beats系列、周邊配件福利品下殺1折起。

限量特賣會現場指定款iPhone 13現折1,000元，像是全新商品iPhone 13 128GB (粉色、星光色) 現折1,000 元 (限量)， iPad Air第四代、顏色容量依現場販售為主有9.5 折(限量)。AirPods第二代現折300元（限量），AirPods第三代現折400元（限量），AirPods Pro可現折1,500元(限量)。

另外多款精選配件百元價格就能帶回家，iPhone手機殼特價199元起，iPad保護殼特價499元起，電腦包特價499元起，充電配件499元起；活動商品皆以現場為主，數量有限售完為止。

現場排隊方式為每日早上10：10開始，依照排隊順序發放號碼牌，為了讓排隊民眾更有秩序選購，特賣現場每梯次開放30人入場。

【現場排隊方式】

 發放時間：每日早上10：10，依照排隊順序發放號碼牌

 發放地點：一館東側門1F(近捷運中山站2號出口)

 發放張數：4/15、4/16：300張，4/17：210 張，每人限領一張

 入場時間：11：10起，憑號碼牌上公告時間依序叫號入場

 購買限制：每人每款商品(電腦/手機/平板/手表/耳機)限購1個，Beats/周邊配件限購2個

 選購時間：每梯次入場時間為50分鐘（ 30分鐘選購商品＋ 20分鐘交機檢測)

AirPods Pro可現折1,500元(限量)。圖／新光三越提供
AirPods Pro可現折1,500元(限量)。圖／新光三越提供
iPad Air第四代，顏色容量依現場販售為主享9.5 折(限量)。圖／新光三越提供
iPad Air第四代，顏色容量依現場販售為主享9.5 折(限量)。圖／新光三越提供
全新商品iPhone 13 128GB (粉色、星光色) 現折1,000 元 (限量)。圖／新光三越提供
全新商品iPhone 13 128GB (粉色、星光色) 現折1,000 元 (限量)。圖／新光三越提供

捷運 128GB

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