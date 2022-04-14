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蝦皮購物、台灣大車隊打造「4.18免運狂購節獨家小橘車」！全台限時搭車免費
網購造節活動越玩越有創意！蝦皮購物看準免運優惠深受消費者歡迎，特別推出「4.18免運狂購節」，祭出每人6張199元起免運券，再加碼限時0元免運券、4月18日當天每30分鐘狂灑20元購物金；同時攜手台灣大車隊推出「蝦皮購物限定小橘車」，4月18日全台限時免費搭，只要於活動時間內搭乘小橘車，車資就由蝦皮購物買單。
蝦皮購物「4.18免運狂購節」攜手台灣大車隊首次打造獨家小橘車，橘黃相間的亮眼外觀加上車頂醒目的蝦皮購物招牌，4月18日上午8點至下午7點將在全台街頭驚喜現身，在路上看到「蝦皮購物限定小橘車」趕緊招手攔截，該趟車資不論金額高低都由蝦皮購物買單，要注意的是，乘車距離僅台北市、新北市可互跨行政轄區，桃園市、台中市、台南市、高雄市無法跨區乘車。此外，只要領免運券、玩「千萬乘車禮包」遊戲，就抽5名幸運兒送1年份計程車乘車金（價值100,000元）。
4月18日當天加碼推出野餐點心1元起，麥當勞蛋捲冰淇淋、Mister Donut 一入甜甜圈、萊爾富養樂多Light發酵乳4℃限時瘋搶價1元，麥當勞六塊麥克雞塊、全家便利商店中杯冰美式咖啡限時瘋搶價18元。
除了線上、線下同享免運好康之外，蝦皮購物「4.18免運狂購節」再加碼商城85折券、精選品牌限時下殺1折起、全站9折起等優惠。4月18日活動當天原價36,900元的iPhone 13 Pro Max 128GB限時下殺3,690元；Roborock S7石頭掃地機器人第3代破盤價3,300元；ASUS 27吋電競螢幕、Coway三色完美空氣清淨機破盤價1,200元有找。另有蘭蔻超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛特潤超導修護露、雅詩蘭黛粉持久粉底液等限時瘋搶價400元有找。
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