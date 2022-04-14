全新塔木嶺玩桶系列德國黑皮諾紅酒桶 1800瓶限量上市

橡木桶玩家塔木嶺（Tamnavulin）單一麥芽蘇格蘭威士忌，近年來陸續推出展現用桶巧思，塔木嶺雙桶與塔木嶺雪莉三桶都大受好評。承襲酒廠玩桶精神，這次特選來自德國的黑皮諾紅酒桶，打造令人玩味的全新力作——塔木嶺玩桶系列德國黑皮諾紅酒桶（Red Wine Cask Edition-German Pinot Noir Cask Finish），於4月限量在台上市1800瓶，希望能讓台灣的消費者感受斯貝賽的經典甜美與德國產的黑皮諾紅酒桶，交織而出的嶄新風貌。

來自斯貝賽的橡木桶玩家塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，擁有該區顯著的細緻花果香，口感柔順；透過不同橡木桶的巧妙運用，將原本甜美細緻的風格，添入豐富層次是塔木嶺酒廠的特色。

不同於一般大眾所熟知的黑皮諾，此次酒廠特別選用德國生產的黑皮諾紅酒桶，打造全新作品——塔木嶺玩桶系列德國黑皮諾紅酒桶。先置於波本桶內，之後再放入德國黑皮諾紅酒桶內熟陳，最後加入塔木嶺經典波本桶，勾兌成最新玩味之作。

德國的黑皮諾氣味結構溫和，酒體較厚、香氣飽滿而帶有酸度，經過紅酒桶的熟陳，呈現出獨特而多層次的香氣與口感，不僅完美彰顯塔木嶺一貫的細緻花果香外，更展現了黑皮諾紅酒特有的櫻桃與莓果清新。