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7-ELEVEN、萊爾富「黑色情人節」推咖啡、冰品限定優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

西洋情人節、白色情人節、七夕都是專屬於戀人的節日，而起源於韓國的4月14日「黑色情人節」則是單身限定，韓國單身的人在「黑色情人節」當天會穿上黑色服飾、到餐館點一碗炸醬麵。超商也趕上流行，7-ELEVEN、萊爾富都推出「黑色情人節」限定優惠，包括咖啡、飲品、冰品等，讓單身族也能享受幸福的小確幸。

7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡（冰／熱） 15杯520元、CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）11杯520元、CITY CAFE大杯酷脆摩卡（冰）11杯520元、現萃茶統一布丁奶茶10杯520元（限販售現萃茶門市兌領）、現萃茶一顆檸檬青茶12杯520元（限販售現萃茶門市兌領），

兌換期限至6月30日，各組限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，數量有限售完為止。

萊爾富即起至5月3日推出Hi Café 咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計），同一時段還有哈根達斯冰品限定優惠，哈根達斯蜂蜜系冰品搭配光泉茉莉蜜茶原價140元、合購價限定優惠99元，冰戀雙旋冰淇淋（巧克力香草／牛奶）任選第2件6折，售價30元的杜老爺高級甜筒2件特價49元。

7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
5月3日前萊爾富推出哈根達斯冰品限定優惠，哈根達斯蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋（迷你杯100mL，售價115元）搭配光泉茉莉蜜茶，原合購價140元、限定優惠價99元。圖／萊爾富提供
5月3日前萊爾富推出哈根達斯冰品限定優惠，哈根達斯蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋（迷你杯100mL，售價115元）搭配光泉茉莉蜜茶，原合購價140元、限定優惠價99元。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
7-ELEVEN在官方粉絲團發布「黑色情人節」限定優惠，4月14日至4月17日限時4天於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定CITY CAFE、現萃茶限量優惠。圖／翻攝自7-ELEVEN官方粉絲團
搶搭「黑色情人節」話題，萊爾富即起至5月3日推出Hi Café咖啡全品項第2杯7折優惠（價格不同以2件8.5折計）。圖／萊爾富提供
搶搭「黑色情人節」話題，萊爾富即起至5月3日推出Hi Café咖啡全品項第2杯7折優惠（價格不同以2件8.5折計）。圖／萊爾富提供

情人節 520 咖啡

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