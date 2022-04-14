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「99% 純鈦保溫瓶」抗菌又耐酸 輕量便攜又耐摔

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創 提供
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還在糾結手邊保溫瓶品質不稱心嗎？「金屬味重？」「杯內裝其他飲品有餘味？」「杯身重不好攜帶？」若您曾有以上使用水瓶的困擾，更應該先認識 ＂鈦 ”。鈦是一種耐高低溫、重量輕、強度高且具有良好的抗腐蝕能力（包括海水、王水及氯氣）的金屬。由於其穩定的化學性質，常被用來製造火箭及太空船，也因為對人體的親和性極高，常被用作植入人體的醫療器材。這項『綠』金屬，更是在作為食器上逐漸普及，像是純鈦保溫瓶不僅可以永不生鏽、避免盛裝飲料的味道殘留，更是極為輕量便於攜帶的存在。

圖/有你共創 提供
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專門打造高品質純鈦食器的品牌可思創品Crosspace，從純鈦餐具、純鈦酒壺到隨型純鈦冷水瓶到都有涉獵。近期推出純鈦保溫瓶，相較一般不鏽鋼保溫瓶少了 30% 的重量、經使用會形成天然的鈦氧化膜，除了抗菌更是能耐酸鹼。而最吸引人的絕對是可盛裝不同飲品不易殘留味道，圓內膽設計沖水即可輕鬆洗淨。外觀上，使用經典原創鑽石錐型的設計，不僅時尚，更不易傾倒。顏色為環保塗裝，鋒芒黑、漣漪白、潤彩粉，三色及三種容量可選擇，簡約質感又能滿足對不同時刻的需求。Crosspace揮別了大眾對普通保溫瓶的使用痛點，無論在飲用、通勤、運動，都為生活增添完美的機能性及便攜性。

圖/有你共創 提供
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「99% 純鈦保溫瓶」抗菌又耐酸！純淨飲用，就從「鈦」開始，Crosspace 純鈦經典保溫瓶於 4 月 12 日在嘖嘖平台上線募資超早鳥享65折超值優惠，從今以後，一起和飲品味道殘留及重量說再見！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

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鑽石

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