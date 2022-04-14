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勞力士重返86屆大師賽 品牌代言人喜披「綠夾克」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士宣布，繼續擔任第86屆「大師賽」（Masters Tournament）的合作夥伴，今年並由品牌代言人薛弗勒披上「綠夾克」，寫下了值得紀念的一瞬。圖 / 勞力士提供
勞力士宣布，繼續擔任第86屆「大師賽」（Masters Tournament）的合作夥伴，今年並由品牌代言人薛弗勒披上「綠夾克」，寫下了值得紀念的一瞬。圖 / 勞力士提供

優美的草皮、如蔭的翠綠，高爾夫球的魅力無疑正在於：將美景與美技合而為一。勞力士宣布，繼續擔任第86屆「大師賽」（Masters Tournament）的合作夥伴，今年並由品牌代言人薛弗勒（Scottie Scheffler）獲得第86屆名人賽冠軍，也為2022年四大滿貫賽事，寫下閃耀一頁。

大師賽的比賽場地位於美國喬治亞洲的奧古斯塔國家高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club），該球場最早於1934年揭幕，勞力士則在近20年全力支持大師賽事，並自2008年起擔任大賽的合作夥伴。

事實上，勞力士的眼光一如高爾夫選手的長遠宏觀，品牌早在1967年便與有「高爾夫三巨頭」之稱的三位高球名家Arnold Palmer、Jack Nicklaus與Gary Player結成合作關係。而去年獲得冠軍的勞力士代言人松山英樹（Hideki Matsuyama）今年雖嘗試以衛冕之姿重返奧古斯塔國家球場，然最終未能成功如願；唯榮光仍與勞力士密不可分，由另一位品牌代言人、現今世界排名第一的好手薛弗勒獲得冠軍，年僅25歲的他要在2018年才轉為職業選手，雖然目前世界排名首位，但這卻是他首次拿下高爾夫球四大滿貫賽的第一個冠軍，意義非凡。

而大師賽最膾炙人口的傳統之一，就是冠軍將披上一件珍貴的綠夾克，以代表其在當屆賽事中脫穎而出。即便連北愛爾蘭名將Rory Mallroy也缺這一件綠夾克才能完成「全滿貫」殊榮，大師賽（Masters Tournament）的經典與挑戰性，或可由此略窺一二。事實上，綠夾克首次問世於1937年，是為奧古斯塔俱樂部會員的會服，直到1949年由曾獲82個PGA賽事冠軍的傳奇名將Sam Snead穿上了綠夾克，至此才與大師賽冠軍的地位，畫上相同等號。

於此同時，綠色無疑也是勞力士的經典色彩DNA，過往並常出現在Day-Date、Submariner等不同表款。今年勞力士2022新品中，也有Oyster Perpetual GMT-Master II與Air King兩只腕表帶來勞力士的經典綠色；前者除了具備兩地時間的黑綠雙色表圈，更首次將表冠與日期視窗移轉至左側，成為年度熱門話題，而外型小改款、機芯升級的「空中霸王」Air King腕表，更帶來了搶眼的綠色Rolex標誌與中置大秒針。而除了果嶺和原野森林，下次看到綠色，或也可以試著回想：那些勞力士表款設計的經典綠色細節。

優美的草皮、如蔭的翠綠，高爾夫球的魅力無疑正在於：將美景與美技合而為一。圖 / 勞力士提供
優美的草皮、如蔭的翠綠，高爾夫球的魅力無疑正在於：將美景與美技合而為一。圖 / 勞力士提供
除了使用綠色中置大秒針、勞力士的綠色標誌，2022新款Air King腕表並將五分鐘刻度前「+0」，提升了閱讀便利度。圖 / 勞力士提供
除了使用綠色中置大秒針、勞力士的綠色標誌，2022新款Air King腕表並將五分鐘刻度前「+0」，提升了閱讀便利度。圖 / 勞力士提供
比賽結束後，薛弗勒（左）並與上一屆冠軍、日本好手松山英樹握手致意。
比賽結束後，薛弗勒（左）並與上一屆冠軍、日本好手松山英樹握手致意。
大師賽的場地位於美國奧古斯塔國家高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club），勞力士並自2008年起擔任大賽的合作夥伴。圖 / 勞力士提供
大師賽的場地位於美國奧古斯塔國家高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club），勞力士並自2008年起擔任大賽的合作夥伴。圖 / 勞力士提供
年僅25歲、現今世界排名第一的勞力士代言人薛弗勒（Scottie Scheffler）獲得了第86屆名人賽冠軍。圖 / 翻攝自 ig @ scottie.scheffler
年僅25歲、現今世界排名第一的勞力士代言人薛弗勒（Scottie Scheffler）獲得了第86屆名人賽冠軍。圖 / 翻攝自 ig @ scottie.scheffler
勞力士2022年新款的Oyster Perpetual GMT-Master II腕表出現品牌罕見的「左冠」形式，因而成為今年社群與愛好者的討論熱點。圖 / 勞力士提供
勞力士2022年新款的Oyster Perpetual GMT-Master II腕表出現品牌罕見的「左冠」形式，因而成為今年社群與愛好者的討論熱點。圖 / 勞力士提供

勞力士 品牌 腕表

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