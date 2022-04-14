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辣穿胸罩搭西裝 「貓女」柔伊克拉維茲8秒性感影片曝光
新版《蝙蝠俠》中的「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），因為在電影中的俐落身手和魅惑眼神備受觀眾喜愛，也成為時尚品牌新寵兒。最近她拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！
柔伊克拉維茲將她在電影中展現的神秘感延伸到廣告中，才短短8秒的影片就能感受到她充滿誘惑力的眼神和姿態，從鏡位的變化效果來看就算稱她為「零死角美女」也不為過。
另外，她近日也搶先示範了YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。這款購物袋以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。隨包附上一個小型的拉鍊包，可用於收納其他小物。
除了柔伊克拉維茲之外，之前韓國品牌大使Rosé（朴彩英）也被拍到背著這款包現身機場。近幾季大包逐漸回歸時尚舞台，現在在名人加持之下相信這款包也將會成為新一季的人氣包款之一，目前台灣預計5月中下旬開賣。
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