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辣穿胸罩搭西裝 「貓女」柔伊克拉維茲8秒性感影片曝光

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，並搶先背夏季的新款皮革購物袋。圖／Saint Laurent提供、摘自IG
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，並搶先背夏季的新款皮革購物袋。圖／Saint Laurent提供、摘自IG

新版《蝙蝠俠》中的「貓女」﻿柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），因為在電影中的俐落身手和魅惑眼神備受觀眾喜愛，也成為時尚品牌新寵兒。最近她拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！

柔伊克拉維茲將她在電影中展現的神秘感延伸到廣告中，才短短8秒的影片就能感受到她充滿誘惑力的眼神和姿態，從鏡位的變化效果來看就算稱她為「零死角美女」也不為過。

另外，她近日也搶先示範了YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。這款購物袋以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。隨包附上一個小型的拉鍊包，可用於收納其他小物。

除了柔伊克拉維茲之外，之前韓國品牌大使Rosé（朴彩英）也被拍到背著這款包現身機場。近幾季大包逐漸回歸時尚舞台，現在在名人加持之下相信這款包也將會成為新一季的人氣包款之一，目前台灣預計5月中下旬開賣。

韓國品牌大使Rosé（朴彩英）也被拍到背著YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋現身機場。圖／Saint Laurent提供
韓國品牌大使Rosé（朴彩英）也被拍到背著YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋現身機場。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
柔伊克拉維茲拍攝了一組YSL唇膏的廣告，在影片中以性感黑色胸罩搭配黑色西裝褲裝，又辣又帥的霸氣姿態超迷人！圖／摘自IG
隨包附上一個小型的拉鍊包，可用於收納其他小物。圖／Saint Laurent提供
隨包附上一個小型的拉鍊包，可用於收納其他小物。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
夏季系列Icare logo絎縫皮革大型購物袋，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，呈現兩種不同的樣式。圖／Saint Laurent提供
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／摘自IG
柔伊克拉維茲搶先背YSL夏季系列的一款Icare logo絎縫皮革大型購物袋，用簡約的黑色上衣搭牛仔褲，配出俐落率性的造型。圖／摘自IG

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