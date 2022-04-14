福源花生醬用喝的 料杯杯週年慶推花生新品限時8折

咀嚼系料飲「料杯杯（BOBOLIAO）」於4月歡慶週年，攜手合作台灣老字號「福源」，聯名推出「花生醬的事」系列飲品及奶霜，超濃郁花生味，準備重擊花生控味蕾。4月15日至21日推出嚐鮮價，花生系列現折10元；4月15日至30日活動期間加入會員，可領券後享八折優惠。

料杯杯適逢週年，首次聯名傳承70年好味道「福源花生」，依循古法及配方比例製作而成的花生醬，與料杯杯豐富配料碰撞翻轉出新口味。「花生朵朵燕麥奶」獨家福源花生醬特調而成的花生奶霜，口感細緻花生味濃，仙草凍及彩小芋啵啵增加口感，濃醇燕麥奶完美融合，喝前可先開蓋享受花生奶霜的滑順。「花生JOHN牛乳沙」則以招牌牛乳沙為基底，加入福源花生醬，將底層大理石布丁及牛奶麻吉均勻攪拌後，花生濃郁、巧克力香氣及牛乳醇厚絕讚比例，甜而不膩的滋味叫人難以抗拒。 花生朵朵燕麥奶，原價90元。圖／料杯杯提供。 花生JOHN牛乳沙，原價86元。圖／料杯杯提供。