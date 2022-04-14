清透春裝上桌 Chou Chou法料餐廳春季菜單好繽紛

為餐桌換上繽紛清透春裝！Chou Chou法式料理餐廳即日起推出春季菜單，以法式料理工序為本，適度襯以東南亞香料並結合多國料理技法，以現代、簡約、直接的風格，詮釋新春意象。Chou Chou週一至週五午間不營業（每週二公休），晚間僅供應一款菜單，九道料理定價3880元；週末午間套餐六道料理，定價2880元。（另附開胃小點、餐後佐茶小點，需另加收原價一成服務費）

主廚兼經營者林明健（Chef Kin）香港成長背景與豐富閱歷，攜手陳思凱主廚（Chef Jason）紮實日法料理經歷，使用法國白蘆筍、鳳梨、甜豆、胭脂蝦、章魚、七星斑等當令蔬果鮮食，與帝王蟹、鴨肝、乾式熟成14日玫瑰鴨胸等精選食材，搭佐蒔蘿、山當歸等各式香草油增添草本清新與厚度，穿插發酵食材製作醬汁的酸香底蘊堆疊味覺記憶。隨著口味由輕至重，菜餚色彩亦從乳白、鵝黃、翠綠、亮橙、酒紅由淺至深，輕巧流暢節奏不僅詮釋盎然春意，更喚醒味覺對美食的渴望。

「白蘆筍、胭脂蝦、檸檬」以當令法國白蘆筍製成濃湯佐生鮮胭脂蝦，頂層覆蓋白蘆筍薄片，純淨乳白色澤中透出胭脂蝦一抹嫣紅，清甜微苦的白蘆筍與鮮甜胭脂蝦、醃漬檸檬、香檳醋醃甜椒交織出春季專屬的細膩清新滋味，讓味蕾期待接續的春之饗宴。

「帝王蟹、鳳梨、青木瓜」以手拆帝王蟹肉搭配新鮮鳳梨與檸檬葉、柴魚昆布高湯製成之鳳梨澄清果凍，拌入青木瓜絲、紫蘇及花椒油，鳳梨與青木瓜的熱帶果香與鮮甜蟹肉及高湯的旨味完美交融，花椒油微微的刺激感，清爽優雅中有一抹熱情。

「甜豆、山羊起司燉奶、陳年火腿」將山羊奶加入康提起司製成奶香濃郁綿密化口燉奶，上層鋪疊蔬菜雞高湯燴煮甜豆，宛如杭幫菜的翡翠羹般翠綠動人，綴以在地熟成36個月的豬後腿火腿絲、香檳醋漬羊肚菇菌。甜豆與高湯的清甜平衡羊起司醇厚，酸甜微脆醃漬羊肚菌亦可解膩。

「鴨肝泡芙、金棗醬、茵陳蒿」將鴨肝煎至外層焦脆、內裡半熟滑順，夾入澎潤酥香的迷你菠蘿包，中間抹上宜蘭金棗、波爾多甜白酒、茵陳蒿慢煮而成之金棗醬。鴨肝如奶油般化口香濃，酸香金棗醬均衡菠蘿包與鴨肝的濃重，讓整體風味更為清亮爽朗。

「章魚、發酵番茄、香菜」以章魚腳加入百里香、橄欖油、蒜頭等低溫烹調六小時造就柔軟質地，再以備長炭燻烤增添煙燻香氣，佐以發酵番茄加入腰果、蝦膏、檸檬葉、香茅、南薑、棕櫚糖等製成濃郁酸香醬汁呼應章魚鮮香，翠綠清新的香菜薄荷泥調和發酵番茄腰果醬的濃重，不同層次的香氣在味蕾翩然起舞。

「七星斑、香檳奶油、黑蒜」將帶皮七星斑清蒸，塗抹發酵黑蒜醬油，為細緻富彈性的魚肉增添甘香滋味，佐香檳奶油醬及青花菜、蒔蘿油一起享用，以烤魚骨高湯為基底的香檳奶油醬充滿鮮香底蘊，香檳的酸度讓奶油醬濃香而明亮輕盈，茗荷獨特纖細辛香與魚鮮十分契合。

「熟成鴨胸、櫻桃、山當歸」選用彰化芳苑玫瑰鴨自家恆濕恆溫環境乾式熟成14日，造就肉質柔軟甜美。爐烤至三分熟，皮香脆肉柔嫩，搭配酸甜櫻桃醬、絲滑花椰菜泥、飽吸湯汁柔軟入味的舒肥大頭菜，每一口都是春天的清新滋味，濃縮鴨汁滴綴山當歸油，醇厚香氣完美襯托熟成鴨肉風味。

「豆奶雪酪、珍珠、百香果」採溫潤淡雅的自製豆奶雪酪，搭配黑糖蜜百香果及Q軟珍珠，黃豆粉加乘濃純豆香，交融百香果清新酸香，此道柔和宜人前甜點，讓剛享受完海陸豐美滋味的味蕾稍作舒緩。