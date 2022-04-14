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清透春裝上桌 Chou Chou法料餐廳春季菜單好繽紛

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Chou Chou主廚兼經營者林明健（左）與主廚陳思凱共創春季菜單。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou主廚兼經營者林明健（左）與主廚陳思凱共創春季菜單。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。

為餐桌換上繽紛清透春裝！Chou Chou法式料理餐廳即日起推出春季菜單，以法式料理工序為本，適度襯以東南亞香料並結合多國料理技法，以現代、簡約、直接的風格，詮釋新春意象。Chou Chou週一至週五午間不營業（每週二公休），晚間僅供應一款菜單，九道料理定價3880元；週末午間套餐六道料理，定價2880元。（另附開胃小點、餐後佐茶小點，需另加收原價一成服務費）

主廚兼經營者林明健（Chef Kin）香港成長背景與豐富閱歷，攜手陳思凱主廚（Chef Jason）紮實日法料理經歷，使用法國白蘆筍、鳳梨、甜豆、胭脂蝦、章魚、七星斑等當令蔬果鮮食，與帝王蟹、鴨肝、乾式熟成14日玫瑰鴨胸等精選食材，搭佐蒔蘿、山當歸等各式香草油增添草本清新與厚度，穿插發酵食材製作醬汁的酸香底蘊堆疊味覺記憶。隨著口味由輕至重，菜餚色彩亦從乳白、鵝黃、翠綠、亮橙、酒紅由淺至深，輕巧流暢節奏不僅詮釋盎然春意，更喚醒味覺對美食的渴望。

「白蘆筍、胭脂蝦、檸檬」以當令法國白蘆筍製成濃湯佐生鮮胭脂蝦，頂層覆蓋白蘆筍薄片，純淨乳白色澤中透出胭脂蝦一抹嫣紅，清甜微苦的白蘆筍與鮮甜胭脂蝦、醃漬檸檬、香檳醋醃甜椒交織出春季專屬的細膩清新滋味，讓味蕾期待接續的春之饗宴。

「帝王蟹、鳳梨、青木瓜」以手拆帝王蟹肉搭配新鮮鳳梨與檸檬葉、柴魚昆布高湯製成之鳳梨澄清果凍，拌入青木瓜絲、紫蘇及花椒油，鳳梨與青木瓜的熱帶果香與鮮甜蟹肉及高湯的旨味完美交融，花椒油微微的刺激感，清爽優雅中有一抹熱情。

「甜豆、山羊起司燉奶、陳年火腿」將山羊奶加入康提起司製成奶香濃郁綿密化口燉奶，上層鋪疊蔬菜雞高湯燴煮甜豆，宛如杭幫菜的翡翠羹般翠綠動人，綴以在地熟成36個月的豬後腿火腿絲、香檳醋漬羊肚菇菌。甜豆與高湯的清甜平衡羊起司醇厚，酸甜微脆醃漬羊肚菌亦可解膩。

「鴨肝泡芙、金棗醬、茵陳蒿」將鴨肝煎至外層焦脆、內裡半熟滑順，夾入澎潤酥香的迷你菠蘿包，中間抹上宜蘭金棗、波爾多甜白酒、茵陳蒿慢煮而成之金棗醬。鴨肝如奶油般化口香濃，酸香金棗醬均衡菠蘿包與鴨肝的濃重，讓整體風味更為清亮爽朗。

「章魚、發酵番茄、香菜」以章魚腳加入百里香、橄欖油、蒜頭等低溫烹調六小時造就柔軟質地，再以備長炭燻烤增添煙燻香氣，佐以發酵番茄加入腰果、蝦膏、檸檬葉、香茅、南薑、棕櫚糖等製成濃郁酸香醬汁呼應章魚鮮香，翠綠清新的香菜薄荷泥調和發酵番茄腰果醬的濃重，不同層次的香氣在味蕾翩然起舞。

「七星斑、香檳奶油、黑蒜」將帶皮七星斑清蒸，塗抹發酵黑蒜醬油，為細緻富彈性的魚肉增添甘香滋味，佐香檳奶油醬及青花菜、蒔蘿油一起享用，以烤魚骨高湯為基底的香檳奶油醬充滿鮮香底蘊，香檳的酸度讓奶油醬濃香而明亮輕盈，茗荷獨特纖細辛香與魚鮮十分契合。

「熟成鴨胸、櫻桃、山當歸」選用彰化芳苑玫瑰鴨自家恆濕恆溫環境乾式熟成14日，造就肉質柔軟甜美。爐烤至三分熟，皮香脆肉柔嫩，搭配酸甜櫻桃醬、絲滑花椰菜泥、飽吸湯汁柔軟入味的舒肥大頭菜，每一口都是春天的清新滋味，濃縮鴨汁滴綴山當歸油，醇厚香氣完美襯托熟成鴨肉風味。

「豆奶雪酪、珍珠、百香果」採溫潤淡雅的自製豆奶雪酪，搭配黑糖蜜百香果及Q軟珍珠，黃豆粉加乘濃純豆香，交融百香果清新酸香，此道柔和宜人前甜點，讓剛享受完海陸豐美滋味的味蕾稍作舒緩。

「巧克力慕斯、四季春綠茶」融合65%及45%法國莊園巧克力製成濃郁慕斯，搭配台灣四季春茶製成之雪酪，悠揚茶香清新回甘，沁涼爽口，恰到好處的平衡香濃甜蜜巧克力慕斯蛋糕。

七星斑、香檳奶油、黑蒜。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
七星斑、香檳奶油、黑蒜。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
甜豆、山羊起司燉奶、陳年火腿。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
甜豆、山羊起司燉奶、陳年火腿。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
熟成鴨胸、櫻桃、山當歸。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
熟成鴨胸、櫻桃、山當歸。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
鴨肝泡芙、金棗醬、茵陳蒿。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
鴨肝泡芙、金棗醬、茵陳蒿。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
入門客廳以粉色及橘色法式沙發，皮椅搭配大理石圓桌，賓客可於用餐前先悠閒小酌聊天。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
入門客廳以粉色及橘色法式沙發，皮椅搭配大理石圓桌，賓客可於用餐前先悠閒小酌聊天。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou主廚兼經營者林明健（Chef Kin）。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou主廚兼經營者林明健（Chef Kin）。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou主廚陳思凱（Chef Jason）。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou主廚陳思凱（Chef Jason）。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。

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