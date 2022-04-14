世界地球日放大綠色優惠！7-ELEVEN推3大「綠色消費」

4月22日為「世界地球日」，全球各地紛紛以不同的方式倡議環境保護觀念並推動相關活動。統一超商積極推展綠色營運，下周起將於超過6,400間7-ELEVEN以「鼓勵無痕購物」、「永續親子活動」、「擴大低碳餐飲」3大作法，邀請消費者輕鬆將永續行動落實到日常生活，實踐「地球永續．你我日常」理念，並推出一系列「綠色優惠」。

2022年為統一超商「永續行動年」，統一超商積極回應金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」推展綠色營運，以永續地球、共好社會、幸福企業等3大主軸，聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等4大永續專案，並響應聯合國永續發展目標推出具有永續概念的商品與服務。適逢「世界地球日」， 7-ELEVEN推薦3大綠色消費，並祭出多項商品優惠：

●綠色消費1：7-ELEVEN鼓勵無痕購物 來做環保好咖

為鼓勵消費者自帶飲料杯、購物袋，7-ELEVEN於「世界地球日」放大自帶杯折扣優惠，4月20日至4月22日購買CITY全系列飲品使用自帶杯皆可現省7元，期望能減少一次性飲料杯使用。OPEN POINT App「行動隨時取」4月22日至4月24日限時3天推出CITY系列指定飲品限量優惠，截至6月底前兌換，兌領時使用自帶杯還可再享現折3元優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）買8杯送4杯，限量5萬組；CITY CAFE中杯卡布奇諾（熱）買8杯送4杯，限量5萬組；CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）買8杯送4杯，限量3萬組，限精品咖啡門市兌領；CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）買8杯送4杯，限量3萬組，限現萃茶門市兌領。

此外，7-ELEVEN全新推出「20公升加大版肖像不織布環保袋」，迪士尼、三麗鷗、史努比、哆啦A夢等4大明星換上愛地球主題的綠色意象、雙面造型設計，每款銅板價49元，可於門市直接購買。

7-ELEVEN從自身物流服務出發，跨界架構循環消費平台，其中「交貨便」藉由綿密的物流網絡串聯各大生活品牌回收計畫，提供回收碳粉匣、二手衣物等服務，即日起至4月30日為鼓勵消費者使用7-ELEVEN「交貨便」服務寄回HP原廠空碳粉匣，完成指定任務後可獲得透過簡訊送出的CITY CAFE中杯熱拿鐵兌換序號一杯。喜愛網購的消費者也能從源頭減少一次性網購包材產生，網購店取可選擇使用PackAge+配客嘉循環包材的電商平台、取貨後可於29間7-ELEVEN門市歸還。

●綠色消費2：「地球多美麗」親子同樂會 從小懂得愛地球

7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會共同推動永續教育，陸續結合在地社企推出多種友善環境主題的好鄰居同樂會親子活動，今年3月舉辦「紙能給你好森活」主題同樂會，教導小朋友紙類回收循環再利用的重要性，以及學習永續標章，共影響超過上萬人次。為響應世界地球日並將永續教育持續向下紮根，4月15日至5月31日與7-ELEVEN把愛找回來公益募款夥伴「荒野保護協會」攜手舉辦千場O2O「地球多美麗」守護生物多樣性同樂會。

全新開發的永續DIY手作「生態食物鏈－生存卡牌遊戲」、「手掌繪本－地球多美麗（生物多樣性篇）」，積極呼應聯合國生物多樣性全球評估報告「若不採取保育行動，全球近100萬種動植物物種將面臨滅絕危機」，透過遊戲讓大家依循「對生物友善」、「不棄養」、「不破壞大自然」、「選擇環境友善商品」等4大方向保護生態，從中認識貓頭鷹、青蛙等生物所構成的食物鏈循環，所有教材皆可自好鄰居基金會官網下載或ibon操作列印，輕鬆變身宅家最好玩的親子共學永續互動遊戲，5月10日前完成手掌繪本任務並拍照上傳至把愛找回來粉絲團，即可抽100元7-ELEVEN虛擬商品卡共10名。

●綠色消費3：7-ELEVEN擴大低碳餐飲 蔬食日每周兩次

7-ELEVEN長期透過「周一蔬食日」、「天素地蔬」自有品牌推廣低碳飲食，除了2,000家門市設置鮮食專區，「天素地蔬複合店」現已導入10間門市複合經營，並於4月20日至5月3日擴大蔬食優惠：「天素地蔬」指定鮮食品項第2件享22%折扣；將鮮食「蔬食日」擴大至周六，4月23日起每周一及周六購買「天素地蔬」鮮食商品可享OPEN POINT點數5%回饋；超過300種素蔬食商品的「天素地蔬複合店」將於4月25日起可享「周一蔬食日優惠」複合專區指定品項第2件88折；蔬食入門者也可購買人氣商品「現蒸地瓜」，4月18日至4月24日享第2件半價。

掌握低碳飲食風潮，7-ELEVEN去年推出燕麥奶系列飲品廣受歡迎，4月20日起率超商之先全新推出「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」，選用OATLY燕麥奶製成白醬，搭配植物干貝、植物小蝦、植物起司等配菜，帶來蔬食新體驗，售價89元。在飲品方面，「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」使用知名燕麥奶品牌OATLY，搭配現萃茶的英式紅茶，具穀物香氣同時帶有淡淡花果茶香，口感香醇滑順、甜而不膩，售價70元。