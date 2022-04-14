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玄彬、孫藝真世紀婚禮細節！奢華感水晶燈、伴手禮曝光
近期話題不斷的玄彬、孫藝真「愛的迫降CP」世紀婚禮，雖然日前已經落幕，但後續話題與婚禮細節陸續曝光，兩人的婚禮照片也正式曝光，而婚禮上整體用花藝、水晶吊燈營造出的品味與奢華優雅感，更讓許多人羨慕，也將成為夢幻婚禮的範本。其中為奢華感加分的水晶吊燈，原來就是頂級水晶品牌Baccarat的Zenith紅水晶枝形吊燈，玄彬、孫藝真送給賓客的伴手禮之一，也是Baccarat水晶酒杯對杯禮盒。
玄彬、孫藝真的婚禮上，見證兩人愛情時刻，除了重要的家人，最重要點綴出婚禮奢華感，就是Baccarat Zenith紅水晶枝形吊燈，也是品牌最經典的路易十六款式，採用精密鑽石切割手法，增加折射效果，除了玄彬、孫藝真喜愛，包括法國鬼才設計師菲利浦‧史塔克Philippe Starck、荷蘭設計大師馬塞爾‧萬德斯 Marcel Wanders及西班牙設計大師海米‧海因Jaime Hayon等，都熱愛該款吊燈。
婚禮上的紅水晶款式，更是代表品味首選，點綴著24K純金燒製的紅水晶，讓奢華更加頂級，目前該款吊燈定價為212萬5,600元。
而兩人婚禮上的回禮，則是贈送Baccarat BELUGA酒杯對杯禮盒，由設計師雙人組Savinel & Roze操刀設計，杯子上有著獨特的圓點切割公益，有著獨一無二且晶透的烈酒杯，對杯定價為8,200元，相比吊燈，更值得入手。
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