蘇富比香港春拍 畢卡索愛人肖像、布爾喬亞蜘蛛領銜

蘇富比（Sotheby’s）香港本季的晚間藝術拍賣將於2022年4月27日登場，焦點拍品本週陸續曝光。現代藝術晚間拍賣由畢卡索30、40年代情人繆斯女神博物館級肖像「多拉瑪爾」（Dora Maar）及吳冠中70年代以盛放梅花自況的頂尖鉅作「紅梅」領銜。當代藝術晚拍則推出亞洲拍賣史上價值最高的現當代雕塑作品 – 露易絲布爾喬亞（Louise Bourgeois）的銅雕「蜘蛛 IV」，並有日本畫家奈良美智的肖像畫「格外的舒適」首登拍場，備受矚目。

現代藝術晚拍，除了稍早率先宣布一系列來自影視傳奇邵逸夫之藏品，畢卡索1939年「多拉瑪爾」以艷紅背景代表兩人當時正熊熊燃燒的激情，瑪爾面容完整散發高貴氣質。同樣創於1939年同月之另外兩幅構圖極爲相近的多拉瑪爾肖像木板油畫「多拉瑪爾的肖像」及「女子頭像（多拉瑪爾）」，分別由馬德里雷納索菲亞王后國家藝術中心及紐約古根漢美術館收藏，而另一繪於銅版上的同系列油畫「多拉瑪爾藍眼睛的肖像」，至今仍由藝術家家族珍藏，收藏價值可見一斑。