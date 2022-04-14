首座國家級兒童館 砸127億讓兒童「快樂中夢想未來」

文化部去年8月啟動國家兒童未來館的籌建。文化部長李永得今赴立院教委會專題報告「空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）、國家兒童未來館、鐵道博物館之建置進度、營運規畫及國內科技藝術發展現況、成果、人才培育」，表示國家兒童未來館籌備處將於20日正式成立。此一台灣首座國家級兒童專屬的未來館，總經費 127.8 億元，地點位於新北市板橋車站旁的特專三用地，執行期程為2021年至2028 年，初步規畫有主題冒險、學習探索及休閒玩樂等三大主軸，未來將交由行政法人營運。

立委范雲質詢時表示，丹佛兒童博物館在設計過程中，曾找一千個家庭參與意見，希望兒童未來館設計時也必須強調兒童的參與。李永得表示，兒童未來館目前還在規畫階段，會徵詢各界意見，並要求籌備處加強兒童參與的部分，期待給孩子們一座「從遊戲中體驗科技、從快樂中夢想未來」的兒童博物館。

李永得表示，這座台灣首座國家級兒童專屬的未來館，是一個兒童感官體驗的場域；以主題冒險、學習探索及休閒育樂為主軸，結合數位媒體與藝術創作，透過感官體驗，開發兒童自主學習的熱忱與探索的本能。未來館將以探索、冒險和玩樂為核心理念，以吸引全台甚至全球親子遊客為目標，打造為孩子們的快樂天堂，成為兒童成長過程難忘的歡樂回憶。

初步規畫，兒童未來館內容包括虛實體驗、故事體驗、五感科技體驗、體能挑戰、益智互動等體驗設施，以及沉浸藝術、兒童互動藝術等展區，藉由數位媒體與藝術創作的融合與應用，以沉浸式數位藝術、台灣數位藝術及 VR 藝術體驗為主題呈現，提供充滿彈性的五感體驗空間，引發兒童天生自主的學習熱忱、探索的本能。期望讓國內、外兒童都能夠「從遊戲中體驗文化科技、在快樂中夢想未來」為主要目標。

李永得表示，文化部評估國內外經典兒童博物館案例與經營經驗後，目前針對人流、車流的營運動線、營運模式、停車需求等，委託專業團隊進行先期規畫作業中。4 月 20 日「國家兒童未來館籌備處」也將正式成立。至於後續新建工程部分，文化部已獲內政部營建署原則同意全程代辦，整合政府的人力及經驗，加速兒童未來館的籌辦。