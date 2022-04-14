台中餐飲集團看好疫後商機 打造8間棒球主題包廂

雖有疫情干擾，但台中市阿秋大肥鵝餐飲集團仍看好洲際棒球場商圈商機，在把黎明旗艦店土地賣給建商後，現已與位在洲際棒球場商的同集團「好運來洲際宴展中心」合體，開發出「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」，下半年也將還在七期的市政南一路開店，對疫後商機躍躍欲試。

阿秋大肥鵝洲際花園餐廳特色，是把原有的棒球故事館改裝成8間棒球主題包廂，分別以職業棒球球隊名稱命名，不僅主題包廂的大門入口及長廊走道可以看到珍藏的棒球點睛品，每間包廂內也有與該支球隊呼應的裝置藝術，包括有介紹球隊的故事牆、球衣、球隊代表名星的人形立牌、球星簽名球等。

董事長廖豊民是棒球迷，他從小愛打棒球，私下對棒球運動投入甚多。這次會想到把餐廳溶入棒球概念，也出自於他的想法，尤其在帶客人參觀時，對台灣棒球的發展史更是如數家珍。

在主題包廂外還設有「星光花園戶外啤酒廣場」的炭火燒烤專區，讓消費者可以在星空下一面吃燒烤、一面暢飲啤酒，成為吃宵夜的好去處。另外，餐廳內的｢請客樓｣則原汁原味重現阿秋大肥鵝的經典口味，包括阿秋小吃、現撈海鮮、現打果汁等，提供美味的平價餐飲，不論是家庭聚餐、三五好友小酌都適合。而｢宴會廳｣挑高5米，面積近700坪，可容納150桌中式桌席。

廖豊民說，雖然有疫情擴大、美國升息、俄烏交戰導致全球陷入通膨危機等外在因素，食材原物料價格也驚驚漲，但他不怕疫情攪局，餐廳已有充足防疫經驗和準備，且熱情不變，仍會給消費者最佳的服務。