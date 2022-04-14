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vacanza飾品歡慶10週年 必收限定版質感小物

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
vacanza歡慶10週年，推出簡約且質感兼具的梳妝周邊小物，數量有限售完為止。
vacanza歡慶10週年，推出簡約且質感兼具的梳妝周邊小物，數量有限售完為止。

為台灣飾品品牌市佔率第一的品牌vacanza，創立於2012年，今年歡慶10週年。vacanza是義大利文「假期」的意思，為迎接10周年到來，首發推出7款梳妝桌上不可或缺的限量限定商品，以充滿假期氛圍的設計，讓日常生活也充滿儀式感。同時，全台門市及網路平台也特別推出限定優惠，即日起至售完為止，任選三樣vacanza 10週年限定商品，即可現折台幣300元；另外，4月14日至4月17日期間，於vacanza全通路消費滿台幣2,000元，即贈品牌限定提袋乙個。

vacanza 10週年限定商品登從喜愛配戴飾品的人的角度去延伸出發。vacanza「巧克力·飾品盒」以耐用堅固的木胚盒材質內搭絨布收納飾品，拍照打卡必備的「雲朵鏡・飾品盤」特殊鏡面設計，可多功能使用擺放飾品或是個人隨身小物，「迷你vacanza・陳列架」則是忠實粉絲敲碗許久的門市飾品陳列架縮小版。另有微笑圖樣玻璃杯、訂製款手拿鏡、植萃保濕乾洗手噴霧，以及線上獨家販售的L型耳卡6件組等，都是實用質感小物。

雲朵鏡・飾品盤，450元。圖／vacanza提供
雲朵鏡・飾品盤，450元。圖／vacanza提供
vacanza「巧克力·飾品盒」，980元；10周年優惠價，850元。圖／vacanza提供
vacanza「巧克力·飾品盒」，980元；10周年優惠價，850元。圖／vacanza提供
迷你vacanza・陳列架，580元。圖／vacanza提供
迷你vacanza・陳列架，580元。圖／vacanza提供

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