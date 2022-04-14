除了舒潔、五月花還會想到什麼？十大網友熱議衛生紙品牌

衛生紙你都用哪一牌？

衛生紙品牌百百種，每一個品牌都有各自的擁護者。除了馬上會聯想到的舒潔、五月花、春風等廣為人知的知名品牌，還有更多其他品牌的衛生紙也深受消費喜愛，像是Costco的自有品牌科克蘭就有不少愛用者。

說到衛生紙，你會第一個會想到的是哪個牌子？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點出網路上十大網友熱議的衛生紙品牌，快來看看你用的衛生紙在不在榜上吧！

image source： FB／舒潔

第10名 柔情

柔情衛生紙採用100%原木紙漿製作，用料還添加了玻尿酸精華，不僅拉力夠，使用起來也相當柔軟，備受消費者好評。

此外，柔情也推出不少好看的包裝，包括呆萌黑熊的可愛圖案、現代感十足的條紋設計等，是不少人衛生紙的愛用品牌！曾被批踢踢網友誇讚「柔情一用成主顧，真的很優！」、「柔情真的很棒，很柔，屑屑也不會太多！」

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第9名 優活

優活衛生紙同樣注重環保，使用 100% 原生紙漿製作，紙張不含螢光劑，還經過450度超高溫瞬間殺菌乾燥處理，安全衛生又有保障，讓消費者能安心使用。

曾有網友在PTT發文，稱讚優活衛生紙是他新發現的產品，不僅價格便宜，品質也不輸其他品牌，衛生紙的厚度也不至於太薄，算是物美價廉的選擇，想省錢的民眾可以參考。

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image source: 金盛世紙業官網

第8名 蒲公英

蒲公英主打使用100%再生紙漿製造，強調製作過程以友善環境為目標，希望能夠維持森林資源的永續利用，它的Logo青翠綠樹就是象徵蒲公英「不砍樹」的環保原則，重視環保這點也吸引不少民眾支持。

有網友表示「我家支持蒲公英，支持環保環境友善+1」、「推環保。會持續使用」，想有品質保證又想一起做環保的消費者們可以參考。

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第7名 得意

得意標榜衛生紙可以安心丟入馬桶使用，強調衛生紙能迅速分散於水中，不用擔心會堵塞馬桶，紙張強韌好用，不容易破。

主打親膚的使用體驗，與添加蘆薈精華及獨家交織技術，再搭配獨特的雙壓花技術，曾被網友評價CP質高，省錢又好用，「最喜歡得意！我都買黃藍包裝！」、「得意我覺得很好用，都用來吸我的手汗，不易破！」



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第6名 科克蘭

科克蘭三層抽取衛生紙的特色在於它的三層厚度，採用獨特的壓花設計，讓觸感再升級，柔軟、強韌兼具。

另外，科克蘭衛生紙不添加螢光劑，產品成分單純，使用100%原生紙漿製作，使用後丟入馬桶，可直接分解於水中。不少人去逛costco時都會買一袋科克蘭三層抽取衛生紙帶回家，可說是costco的明星商品之一！

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image source: costco官網

第5名 春風

「用溫柔呵護最愛」的春風衛生紙，想必大家一定不陌生吧！「春風Andante」是從1995年就在臺灣正式上市的老品牌，至今已經20多年，仍在衛生紙的消費市場中屹立不搖。

曾推出與Hello Kitty、故宮博物院合作的包裝設計，2014年推出的微電影廣告「阿嬤的衛生紙」也讓人印象深刻。以溫柔為形象的春風衛生紙，柔軟細緻的質地有如春風拂面。

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第4名 淨世代

標榜友善環境、愛護地球的淨世代衛生紙，100%使用再生紙漿製作，並在製作過程中採用風力發電，以潔靜能源生產環保衛生紙，榮獲環保標章的肯定。

致力於用環保製程降低樹木的砍伐量，而衛生紙本身也可丟入馬桶溶於水中，可降低垃圾量。與另一知名環保衛生紙「薄公英」以及NO.5的春風衛生紙，都是由正隆股份有限公司出產的品牌。

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image source: 樂天市場

第3名 倍潔雅

倍潔雅為金盛紙業出產的衛生紙品牌，同在旗下的還有唯潔雅、優活等兩個品牌的衛生紙。

倍潔雅衛生紙以金盛紙業的自營人造林為原料來源，不傷害原生林。同時將「林漿紙一體化」，讓植樹、砍伐、運輸、生產、出貨等都可在同一區域完成，過程產生的廢料也可作為燃料再利用，不過份使用原料，不浪費木材，省電省水，也是一個友善地球的環保品牌。

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第2名 五月花

「廁所裡要放什麼花？答案是──五月花！」相信有不少人都聽過這個冷笑話，五月花作為眾人熟悉的衛生紙品牌，幾乎要成為衛生紙的代名詞。

除了衛生紙外，還有廚房紙巾、面紙、濕巾等多樣化產品，衛生紙更是細分為平版、捲筒、三層衛生紙等，以及蓬厚柔、新柔韌、雪絨柔感等不同觸感，適用各種不同場合，堪為切合種生活用途的國民品牌衛生紙。

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第1名 舒潔

說到舒潔，大家一定會想到可愛的小黃金獵犬「舒潔拉拉」。舒潔為永豐餘消費品實業在1971年於新營產正式產出的品牌。

以可愛的黃金獵犬為形象代言的舒潔衛生紙，柔軟可愛的印象深植人心，除了舒服的觸感，也不斷推出各種系列產品，包括平版、抽取、捲筒衛生紙和面紙、餐巾紙、紙巾、擦手紙等。溫馨與實用兼具的品牌，深受消費者喜愛。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月12日至2022年04月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『衛生紙品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」