「森谷帝二」不氣了！這些品牌Logo 對稱到可以辦剪紙比賽

Logo就像一個品牌的外表，決定外界對你的第一印象，好的Logo不僅可以吸引大眾注意，更可以讓消費者印象深刻。Dcard就有網友注意到超商「萊爾富」三個字Logo設計是對稱字，直喊：「活到20歲才發現」。

文章引起許多人熱烈回應，驚呼：「第一次發現」、「世紀大發現」、「太酷了吧！還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「如果我是行銷我會推出剪紅紙活動」，還有網友開玩笑要原PO去應徵萊爾富行銷。



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也因為動漫《名偵探柯南》中有個建築師角色「森谷帝二」非常在意對稱，建築一旦沒有對稱，他就會生氣拿炸彈開轟，所以有人說：「森谷帝二終於找到同伴了」、「太好了，看來不會被森谷帝二炸掉」。除了品牌名，底下網友還注意到「王金平、高爾宣」的名字也是對稱字。

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還有哪些Logo特別設計對稱？可以舉辦剪紙比賽

除了萊爾富，眼尖的網友也找到，像是在網路溫度計「中式連鎖」口碑排行榜第1名的鼎泰豐，在「手搖飲料」口碑排行榜分別排名第3和第38的春水堂、貢茶，另外還有王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo的字體或圖樣，皆呈現對稱。

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）



▲「春水堂」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑第3名、「貢茶」第38名

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）

對稱Logo是為營造平衡感

黑浪設計提到，要打造百年不衰的經典Logo，其中一要點是要有「平衡感」，所謂平衡感就是，將色彩、形狀、尺寸等細節呈現平均分配，沒有哪一部分特別搶眼，上面例子提到的Logo對稱是其中一種方式，但即便Logo不對稱，只要要素分配平均，也能達到平衡的效果。

▲王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo，皆呈現對稱。

image source：FB/王品、光泉、星巴克、麥當勞