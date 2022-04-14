快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

「森谷帝二」不氣了！這些品牌Logo 對稱到可以辦剪紙比賽

DailyView網路溫度計 / 文／陳羿郿
圖擷自FB/萊爾富超商Hi-Life
圖擷自FB/萊爾富超商Hi-Life

Logo就像一個品牌的外表，決定外界對你的第一印象，好的Logo不僅可以吸引大眾注意，更可以讓消費者印象深刻。Dcard就有網友注意到超商「萊爾富」三個字Logo設計是對稱字，直喊：「活到20歲才發現」。

文章引起許多人熱烈回應，驚呼：「第一次發現」、「世紀大發現」、「太酷了吧！還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「如果我是行銷我會推出剪紅紙活動」，還有網友開玩笑要原PO去應徵萊爾富行銷。

Dcard就有網友注意到超商「萊爾富」三個字Logo設計是對稱字

image source：Dcard

也因為動漫《名偵探柯南》中有個建築師角色「森谷帝二」非常在意對稱，建築一旦沒有對稱，他就會生氣拿炸彈開轟，所以有人說：「森谷帝二終於找到同伴了」、「太好了，看來不會被森谷帝二炸掉」。除了品牌名，底下網友還注意到「王金平、高爾宣」的名字也是對稱字。

有網友笑說，「如果我是行銷我會推出剪紅紙活動」。

image source：Dcard

還有哪些Logo特別設計對稱？可以舉辦剪紙比賽

除了萊爾富，眼尖的網友也找到，像是在網路溫度計「中式連鎖」口碑排行榜第1名的鼎泰豐，在「手搖飲料」口碑排行榜分別排名第3和第38的春水堂、貢茶，另外還有王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo的字體或圖樣，皆呈現對稱。

「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）

「春水堂」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑第3名、「貢茶」第38名

▲「春水堂」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑第3名、「貢茶」第38名

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）

對稱Logo是為營造平衡感

黑浪設計提到，要打造百年不衰的經典Logo，其中一要點是要有「平衡感」，所謂平衡感就是，將色彩、形狀、尺寸等細節呈現平均分配，沒有哪一部分特別搶眼，上面例子提到的Logo對稱是其中一種方式，但即便Logo不對稱，只要要素分配平均，也能達到平衡的效果。

▲王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo，皆呈現對稱。

image source：FB/王品、光泉、星巴克、麥當勞

延伸閱讀

優格「質立」商標藏巧思！哈哈台、CNN都有彩蛋 網：現在才知

除了舒潔、五月花還會想到什麼？十大網友熱議衛生紙品牌

這些品牌你唸對了嗎？奇葩唸法笑爆網友：跪求廠商改名

品牌

延伸閱讀

夢幻打卡點！萊爾富「幾米主題3號店」插旗台北迪化街

萊爾富Logo暗藏小祕密 眼尖男驚呼：活了20年才發現

「平價咖啡霸主」網友狂推這間！連鎖咖啡口碑聲量前三名解密

寬心園與萊爾富聯推夏季蔬食4款 銅板價入手三餐都有

相關新聞

暖白主義 3人1兔的理想生活場域

都說住家面貌是使用者某部分的個性展現，無論是因為顏色搭配、材料選擇，亦或是對細節的重視，總之有些空間就是叫人一見如故，踏入內部的第一時間，就像是遇到老朋友一樣，除了感到舒適、愉悅、放鬆之外，心中暖洋洋的再無他物。

大潮流跟起來！絕美人字拼、魚骨拼、鑽石拼 從此拍照都要貼地拍

木地板不僅能為空間帶來溫暖自然的感受，也能給予高級質感，近年來，木地板除了傳統直向、橫向拼法外，更有人字拼，魚骨拼等等藝術拼法，讓地板不僅僅是空間裡的配角，而是以更為獨特的視覺呈現，猶如圖樣地毯一般成為視覺的重點。

「森谷帝二」不氣了！這些品牌Logo 對稱到可以辦剪紙比賽

Logo就像一個品牌的外表，決定外界對你的第一印象，好的Logo不僅可以吸引大眾注意，更可以讓消費者印象深刻。

蘇富比香港春拍 畢卡索愛人肖像、布爾喬亞蜘蛛領銜

蘇富比（Sotheby’s）香港本季的晚間藝術拍賣將於2022年4月27日登場，焦點拍品本週陸續曝光。現代藝術晚間拍賣由...

台中餐飲集團看好疫後商機 打造8間棒球主題包廂

雖有疫情干擾，但台中市阿秋大肥鵝餐飲集團仍看好洲際棒球場商圈商機，在把黎明旗艦店土地賣給建商後，現已與位在洲際棒球場商的...

vacanza飾品歡慶10週年 必收限定版質感小物

為台灣飾品品牌市佔率第一的品牌vacanza，創立於2012年，今年歡慶10週年。vacanza是義大利文「假期」的意思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。