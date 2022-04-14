「森谷帝二」不氣了！這些品牌Logo 對稱到可以辦剪紙比賽
Logo就像一個品牌的外表，決定外界對你的第一印象，好的Logo不僅可以吸引大眾注意，更可以讓消費者印象深刻。Dcard就有網友注意到超商「萊爾富」三個字Logo設計是對稱字，直喊：「活到20歲才發現」。
文章引起許多人熱烈回應，驚呼：「第一次發現」、「世紀大發現」、「太酷了吧！還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「如果我是行銷我會推出剪紅紙活動」，還有網友開玩笑要原PO去應徵萊爾富行銷。
image source：Dcard
也因為動漫《名偵探柯南》中有個建築師角色「森谷帝二」非常在意對稱，建築一旦沒有對稱，他就會生氣拿炸彈開轟，所以有人說：「森谷帝二終於找到同伴了」、「太好了，看來不會被森谷帝二炸掉」。除了品牌名，底下網友還注意到「王金平、高爾宣」的名字也是對稱字。
image source：Dcard
還有哪些Logo特別設計對稱？可以舉辦剪紙比賽
除了萊爾富，眼尖的網友也找到，像是在網路溫度計「中式連鎖」口碑排行榜第1名的鼎泰豐，在「手搖飲料」口碑排行榜分別排名第3和第38的春水堂、貢茶，另外還有王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo的字體或圖樣，皆呈現對稱。
▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名
image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）
▲「春水堂」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑第3名、「貢茶」第38名
image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/13~2022/04/12）
對稱Logo是為營造平衡感
黑浪設計提到，要打造百年不衰的經典Logo，其中一要點是要有「平衡感」，所謂平衡感就是，將色彩、形狀、尺寸等細節呈現平均分配，沒有哪一部分特別搶眼，上面例子提到的Logo對稱是其中一種方式，但即便Logo不對稱，只要要素分配平均，也能達到平衡的效果。
▲王品、光泉、星巴克的女神、麥當勞的「M」等品牌Logo，皆呈現對稱。
image source：FB/王品、光泉、星巴克、麥當勞
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言