創意調酒＋跨界料理！「隱士餐酒館」插旗新竹夜生活

在大台北已有4間品牌分店的「隱集團」首度進軍新竹，於新竹市與竹北市交界的埔頂二路開設「隱士餐酒館」，並自即日起正式開幕。店內延續品牌傳統，主打中西風格交融的創意料理，並且提供饒富特色的多款調酒。新竹店更於二樓空間內打造私人包廂，不僅可以用餐、小酌，還可歡唱卡啦OK，讓派對時光更盡興。

隱集團自2019年開設「隱士餐酒館」，後又陸續開設隱世、隱寺、隱侍等不同分店，已是近期大台北夜生活的人氣品牌，往往一位難求。此次全新開幕的隱士餐酒館新竹店，乃是集團的第5間分店，也是首度跨出大台北區域。隱士新竹店延續隱士台北店的風格，採一、二樓的雙層空間規劃，合計共設有75席。同樣以「小隱於野，大隱於士」的概念為核心，全店採灰階色系結合金屬元素為配色基礎，吧台區並以3D投影科技打造動態的山水主視覺，盼為來客營造都市秘境中的歸屬感。至於二樓則是打造了VIP包廂，包含圓型主桌、卡啦OK沙發區等設施，共可容納約25人，適合派對歡聚，包廂低消2萬。

新竹店同樣以台北店的菜單為基礎，主打中西並行的創意料理。招牌的「對酒當歌醉東坡」即是將中式東坡肉搭配德式酸菜，堆疊出文化交錯的滋味，每份380元。「山海匯蒸蛋」則是以蒸蛋為基礎，搭配上阿根廷紅蝦、花枝、鮭魚卵、松露等鋪料，打造宛若珠寶盒般的華麗享受，每份320元。同樣帶有中西融合風格的「奧特曼菜頭粄」，乍看似法式吐司，實為油炸臘味蘿蔔糕，配上XO醬品嚐更添樂趣，每份240元。除此之外，還有「皈依獨享佛跳牆」，以及狹路相逢荷葉飯、干貝海膽鮭魚烤麵、都市叢林烤牛肉等餐點。

儘管菜單延續台北店，但新竹店的酒單則約有8成有所不同，並且提供饒富個人風格的特製化調酒。其中經典的「我們結婚吧」是以洛神花浸泡酸酒，並加入荔枝果泥、玫瑰糖漿，最後加入蛋白液打發，上桌時特別裝於珠寶盒內呈現，並且附贈一枚戒指贈與客人，乃是店內的人氣選擇。

【The Hermit隱士餐酒館新竹店】

地址：新竹市埔頂二路103號

電話：0963-006-799