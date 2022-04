躺著追劇、露營開趴 三星The Freestyle微型智慧投影機讓你什麼角度都能看

不管是郊外露營還是在家追劇,準備一台微型投影機立刻讓影音體驗大升級!台灣三星宣布The Freestyle微型智慧投影機正式在台上市,打破傳統投影機框架,輕巧機身即享有100吋投影畫面,180度不設限的廣域投影,結合快速智慧對焦與智慧畫面校正功能,360度立體音場亦能作為藍牙喇叭使用,還有獨特的情境模式,內建霓虹燈條、璀璨星空及派對燈串等樣式,疫情期間不出門也可以超有樂趣。

The Freestyle微型智慧投影機除了支援1080P FHD影像及HDR10,畫質鮮豔清晰以外,最大優勢就是超級聰明的智慧設定,包含自動對焦、梯形校正及水平調校,不論在一般牆面、臥室天花板或傾斜的平面,皆能快速調整呈現完美畫面;若投影牆面非白色,亦能連結SmartThings應用程式,借助智慧畫面校正功能調整顯色,3C小白也能輕鬆上手。

The Freestyle微型智慧投影機更內建豐富的合法影音串流服務,包括YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟,正版內容加上高畫質,這樣追劇追得才過癮。而有別與以往微型投影機都以行動攜帶使用為主要訴求,The Freestyle整合了品牌生態系的各種實用功能,也等於是將家中電視螢幕再延伸,搭配三星電視的智慧設計,透過TV Access功能即可同步三星電視及投影機畫面,另外還支援三星行動裝置Smart View外、iOS AirPlay 2,以及Windows系統的跨裝置串聯不受限。