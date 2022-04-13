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躺著追劇、露營開趴 三星The Freestyle微型智慧投影機讓你什麼角度都能看

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
三星The Freestyle微型智慧投影機打造風格不設限的娛樂體驗，單機建議售價28,900元。圖／台灣三星電子提供
三星The Freestyle微型智慧投影機打造風格不設限的娛樂體驗，單機建議售價28,900元。圖／台灣三星電子提供

不管是郊外露營還是在家追劇，準備一台微型投影機立刻讓影音體驗大升級！台灣三星宣布The Freestyle微型智慧投影機正式在台上市，打破傳統投影機框架，輕巧機身即享有100吋投影畫面，180度不設限的廣域投影，結合快速智慧對焦與智慧畫面校正功能，360度立體音場亦能作為藍牙喇叭使用，還有獨特的情境模式，內建霓虹燈條、璀璨星空及派對燈串等樣式，疫情期間不出門也可以超有樂趣。

The Freestyle微型智慧投影機除了支援1080P FHD影像及HDR10，畫質鮮豔清晰以外，最大優勢就是超級聰明的智慧設定，包含自動對焦、梯形校正及水平調校，不論在一般牆面、臥室天花板或傾斜的平面，皆能快速調整呈現完美畫面；若投影牆面非白色，亦能連結SmartThings應用程式，借助智慧畫面校正功能調整顯色，3C小白也能輕鬆上手。

The Freestyle微型智慧投影機更內建豐富的合法影音串流服務，包括YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟，正版內容加上高畫質，這樣追劇追得才過癮。而有別與以往微型投影機都以行動攜帶使用為主要訴求，The Freestyle整合了品牌生態系的各種實用功能，也等於是將家中電視螢幕再延伸，搭配三星電視的智慧設計，透過TV Access功能即可同步三星電視及投影機畫面，另外還支援三星行動裝置Smart View外、iOS AirPlay 2，以及Windows系統的跨裝置串聯不受限。

The Freestyle微型智慧投影機單機建議售價28,900元，預計5月中旬起於指定通路開賣，4月25日起至5月10日搶先開放預購，預購即隨貨贈防潑水收納包（建議售價1,790元）及粉彩保護套（建議售價1,090元）；登錄再送專屬行動電源（建議售價4,990元），想入手肯定要搶首波購買最划算。

The Freestyle微型智慧投影機機身超輕巧，可投放最大100吋大視野。記者黃筱晴／攝影
The Freestyle微型智慧投影機機身超輕巧，可投放最大100吋大視野。記者黃筱晴／攝影
The Freestyle微型智慧投影機內建YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟，更可透過TV Access功能同步三星電視及投影機畫面。記者黃筱晴／攝影
The Freestyle微型智慧投影機內建YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟，更可透過TV Access功能同步三星電視及投影機畫面。記者黃筱晴／攝影
The Freestyle微型智慧投影機推出多種選購配件，專屬行動電源、防潑水收納包及多款粉彩保護套，限時預購＋登陸即贈。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機推出多種選購配件，專屬行動電源、防潑水收納包及多款粉彩保護套，限時預購＋登陸即贈。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機具備360度立體音場，展現渾厚有力的低音，居家開趴助興超HIGH。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機具備360度立體音場，展現渾厚有力的低音，居家開趴助興超HIGH。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle支援1080P FHD影像及HDR10，可180度轉動投影方向，怎麼投都好看。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle支援1080P FHD影像及HDR10，可180度轉動投影方向，怎麼投都好看。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機內建豐富的合法影音串流服務。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機內建豐富的合法影音串流服務。圖／台灣三星電子提供
The Freestyle微型智慧投影機內建20種情境模式，風格網美照在家也能輕鬆拍。圖／台灣三星電子提供
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