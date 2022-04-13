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Chiara Ferragni「隱藏版露點」超性感 「何仙姑」何穗拎新包款俐落又有女人味

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）韓星彩娟、網紅Chiara Ferragni、何穗演繹全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供
（左起）韓星彩娟、網紅Chiara Ferragni、何穗演繹全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供

FENDI推出全新尺寸的Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro可愛包款，呈現不同尺寸手袋互搭的輕快可愛，義大利網紅Chiara Ferragni以低調露點的自在，展現春日性感造型，表現了焦糖色手袋的百搭、奢華，品牌中國大使宋祖兒則是以纖瘦的身形選搭同色包款，帶來青春活力的樣貌。

何穗演繹FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋，散發飄逸從容的女人味。圖／FENDI提供
何穗演繹FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋，散發飄逸從容的女人味。圖／FENDI提供

Peekaboo原意為躲貓貓，品牌也發揮玩心，設計出兩款不同的輕巧尺寸，超模「何仙姑」何穗身穿粉膚色西裝，選搭純白色Peekaboo ISeeU Petite包款，散發飄逸瀟灑的女人味，幹練中不失柔美；韓國女星彩娟以細肩帶洋裝搭配Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro，演繹了性感慵懶的情境。全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，源於牌經典的Peekaboo ISeeU，重新設計的尺寸，以更加精巧的風格呈現，雖是獨特小巧的包身輪廓，仍保留FENDI經典包款的標誌細節、奢華工藝。

除了Petite尺寸之外，還有更為迷你的Peekaboo ISeeU Micro，是小廢包的甜美可愛，可拆卸的金屬手柄增添更多樣的配戴方式，配襯可調式、可拆卸的肩帶，可任意掛在其他尺寸的Peekaboo手袋，或作為更大包袋內的卡夾。新款手袋在春夏季推出寶寶藍、紫羅蘭紫、深蜜金色、含羞草黃等12款新色，展現同調、撞色的時尚穿搭，包身以納帕皮革製作，6月份將再上市青蘋果綠、薰衣草紫、桃紅、卡其色等色彩，展現繽紛跳躍的視覺。

Chiara Ferragni以低調美胸的性感搭襯全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni以低調美胸的性感搭襯全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni以低調美胸的性感搭襯全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni以低調美胸的性感搭襯全新尺寸FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／取自IG
韓國歌手暨女演員彩娟展現FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋的性感。圖／取自IG
韓國歌手暨女演員彩娟展現FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋的性感。圖／取自IG
何穗演繹FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋，散發飄逸從容的女人味。圖／FENDI提供
何穗演繹FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋，散發飄逸從容的女人味。圖／FENDI提供
張靜初詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／FENDI提供
張靜初詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／FENDI提供
FENDI中國品牌大使宋祖兒詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供
FENDI中國品牌大使宋祖兒詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供
FENDI中國品牌大使宋祖兒詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供
FENDI中國品牌大使宋祖兒詮釋FENDI Peekaboo ISeeU Petite、Micro手袋。圖／FENDI提供
FENDI青蘋果綠Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI青蘋果綠Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI太陽花黃Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI太陽花黃Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI櫻花粉Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI櫻花粉Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供

品牌 網紅 FENDI

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