Chiara Ferragni「隱藏版露點」超性感 「何仙姑」何穗拎新包款俐落又有女人味

FENDI推出全新尺寸的Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro可愛包款，呈現不同尺寸手袋互搭的輕快可愛，義大利網紅Chiara Ferragni以低調露點的自在，展現春日性感造型，表現了焦糖色手袋的百搭、奢華，品牌中國大使宋祖兒則是以纖瘦的身形選搭同色包款，帶來青春活力的樣貌。 何穗演繹FENDI Peekaboo ISeeU Petite手袋，散發飄逸從容的女人味。圖／FENDI提供

Peekaboo原意為躲貓貓，品牌也發揮玩心，設計出兩款不同的輕巧尺寸，超模「何仙姑」何穗身穿粉膚色西裝，選搭純白色Peekaboo ISeeU Petite包款，散發飄逸瀟灑的女人味，幹練中不失柔美；韓國女星彩娟以細肩帶洋裝搭配Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro，演繹了性感慵懶的情境。全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，源於牌經典的Peekaboo ISeeU，重新設計的尺寸，以更加精巧的風格呈現，雖是獨特小巧的包身輪廓，仍保留FENDI經典包款的標誌細節、奢華工藝。