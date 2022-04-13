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Chiara Ferragni「隱藏版露點」超性感 「何仙姑」何穗拎新包款俐落又有女人味
FENDI推出全新尺寸的Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro可愛包款，呈現不同尺寸手袋互搭的輕快可愛，義大利網紅Chiara Ferragni以低調露點的自在，展現春日性感造型，表現了焦糖色手袋的百搭、奢華，品牌中國大使宋祖兒則是以纖瘦的身形選搭同色包款，帶來青春活力的樣貌。
Peekaboo原意為躲貓貓，品牌也發揮玩心，設計出兩款不同的輕巧尺寸，超模「何仙姑」何穗身穿粉膚色西裝，選搭純白色Peekaboo ISeeU Petite包款，散發飄逸瀟灑的女人味，幹練中不失柔美；韓國女星彩娟以細肩帶洋裝搭配Peekaboo ISeeU Petite、Ｍicro，演繹了性感慵懶的情境。全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，源於牌經典的Peekaboo ISeeU，重新設計的尺寸，以更加精巧的風格呈現，雖是獨特小巧的包身輪廓，仍保留FENDI經典包款的標誌細節、奢華工藝。
除了Petite尺寸之外，還有更為迷你的Peekaboo ISeeU Micro，是小廢包的甜美可愛，可拆卸的金屬手柄增添更多樣的配戴方式，配襯可調式、可拆卸的肩帶，可任意掛在其他尺寸的Peekaboo手袋，或作為更大包袋內的卡夾。新款手袋在春夏季推出寶寶藍、紫羅蘭紫、深蜜金色、含羞草黃等12款新色，展現同調、撞色的時尚穿搭，包身以納帕皮革製作，6月份將再上市青蘋果綠、薰衣草紫、桃紅、卡其色等色彩，展現繽紛跳躍的視覺。
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