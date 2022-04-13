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響應4月22日世界地球日 法餐南霸天簡天才推出無肉菜單

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
THOMAS.簡法式餐廳的「風乾番茄、酪梨、桂花香檳醋」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「風乾番茄、酪梨、桂花香檳醋」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。

今年適逢有「法餐南霸天」封號的簡天才主廚所創立的THOMAS CHIEN餐飲事業群滿十週年，他特別呼應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，將於4月22日世界地球日當天全品牌聯合展演「無肉菜單」，邀請大家一起減碳、一起愛地球。在活動日之後，無肉菜單將分別收錄為各餐廳之常態菜單，只要客人想品嚐，都可以事先致電餐廳了解詳情並提早預訂。

簡天才表示，近幾年因氣候變遷、氣候升溫造成如澳洲森林大火，中國、德國、美國各地也有洪災這樣的災難，甚至北極圈在夏天都可以出現38度高溫，這種異常升溫原因之一，就是來自畜牧業生產肉品產生的碳排放（尤其是牛或羊所排放的甲烷）所造成溫室效應。

「這次世界地球日無肉菜單的發想，就是希望能先從一小步做起，如果每個人每餐開始去減少肉量，或逐漸每週一天無肉以蔬食為主，不僅是對自身健康有幫助，也能減少地球環境的負擔。」

4月22日世界地球日當天，事業群旗下的THOMAS CHIEN 法式餐廳、LA ONE Kitchen歐陸廚房兩家餐廳，全天供應無肉菜單。LA ONE Café 咖啡輕食以及甫開幕的LA ONE Pizza披薩餐廳，則提供無肉菜單選項；LA ONE Bakery烘焙坊，也推出期間限定的麵包、點心。

THOMAS.簡法式餐廳主廚邱泓訓，在此次無肉菜單中特別呈獻經典名菜「羅西尼」，以波特菇肥美多汁的特性取代牛排，並將洋菇、牛肝菌、香菇等各款蕈菇泥鑲在波特菇中；炒洋菇取其香甜，並與黑松露碎熬2小時作為醬汁；將雜糧麵包重組塑型並且加入葵花籽、芝麻等多種雜糧，完美置換鴨肝角色。

THOMAS. 簡法式餐廳世界地球日無肉菜單為蛋奶素，除了黑松露與乳酪外其他皆為在地食材，並且全食材運用力行零浪費。餐會活動為4月22日週五午、晚兩個餐期，全套9道精選菜色，每人4000元＋10%，另可搭選wine pairing。

LA ONE Kitchen 郭彥農主廚在這次無肉菜單活動中，延續地中海健康飲食概念發想，以橄欖油、大量蔬果以及起司等來創作。義大利傳統菜式「義式菠菜餃四種起士醬汁」將柔軟質地的瑞可塔起司（Ricotta）與菠菜作為內餡，包入杜蘭小麥製成的麵皮，並挑選了4種特色起司製成豐美醬汁——藍紋起司（Blue Cheese）、帕米加諾起司（Parmigiano Reggiano）、奶油起司（Cream Cheese）、塔雷吉歐起司（Taleggio）。世界地球日當天LA ONE Kitchen歐陸廚房將從早餐、午晚餐全天供應無肉菜單。

LA ONE Café的徐佑禮主廚，則從健康不失風味、減碳不減美味的角度出發，「咖哩白醬烤洋菇」以開胃菜Tapas為概念，設計為一口大小，咖哩辛香挑起食慾，飽滿多汁的烤洋菇覆蓋一層來自燕麥奶製成充滿香氣的濃郁白醬，撒上堅果碎與特製麵包粉，香脆爽口。LA ONE Café世界地球日當天從早餐到午、晚餐，都有全天供應的無肉菜單可選，原有的菜單也照常供應。

主打正統義大利豹紋披薩的LA ONE Pizza，除了有經典全素的「瑪格麗特披薩」，主廚潘群欣Cena獨創的「說蔬人披薩」，延續簡天才師傅的大地時蔬理念，以多樣性的蔬菜為主體，可以品嚐到不同時蔬的鮮甜美味，是喜歡蔬食或素食者最佳披薩選擇，LA ONE披薩餐廳世界地球日當日還有多款奶素披薩可選，原菜單也照常供應。

LA ONE Bakery 烘焙坊也於4月22日至29日，推出活動期間限定的麵包點心。「好客」麵包命名靈感來自綠巨人浩克，是參加過香港、新加坡藝術麵包競賽得獎的陳昱翰師傅創作。採用佛卡夏製作工法另加入湯種麵糰，讓麵包口感更柔軟濕潤，完全符合台灣人喜愛口味。麵糰摻入苦茶油、燕麥奶，內餡包有花椰菜與綜合炒蕈菇，翠綠色澤來自純天然純菠菜粉，鋪上堅果碎增添口感與植物油脂香氣。

「五彩繽紛」麵包則以「剩食」的概念出發，採用佛卡夏製作工法，麵糰中添加綜合穀物，散發豐富香氣。以黑、紅藜麥為地，彩椒為天，象徵生機盎然的大地。

「422世界地球日無肉菜單 Amazing meat-free menu」活動詳情可見活動網頁：https://www.earthday-thomaschien.com/

THOMAS.簡法式餐廳的「花若盛開」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「花若盛開」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「羅西尼」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「羅西尼」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Bakery的「五彩繽紛」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Bakery的「五彩繽紛」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Kitchen的「義式菠菜餃四種起士醬汁」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Kitchen的「義式菠菜餃四種起士醬汁」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「核桃酥餅、蜜柑凍、醋薑雪霜、香草橙醬」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「核桃酥餅、蜜柑凍、醋薑雪霜、香草橙醬」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Café的「義大利花園」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Café的「義大利花園」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
法餐南霸天簡天才欣逢THOMAS CHIEN餐飲事業群滿十週年，將於4月22日世界地球日全品牌聯合展演「無肉菜單」，一起減碳、一起愛地球。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
法餐南霸天簡天才欣逢THOMAS CHIEN餐飲事業群滿十週年，將於4月22日世界地球日全品牌聯合展演「無肉菜單」，一起減碳、一起愛地球。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Pizza的「說蔬人披薩」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Pizza的「說蔬人披薩」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Bakery的「好客」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Bakery的「好客」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Café的「咖哩白醬烤洋菇」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
LA ONE Café的「咖哩白醬烤洋菇」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「仿鮭魚卵、柑橘、紅蘿蔔」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。
THOMAS.簡法式餐廳的「仿鮭魚卵、柑橘、紅蘿蔔」。圖／THOMAS CHIEN餐飲事業群提供。

世界地球日 麵包 義大利

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