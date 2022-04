響應4月22日世界地球日 法餐南霸天簡天才推出無肉菜單

今年適逢有「法餐南霸天」封號的簡天才主廚所創立的THOMAS CHIEN餐飲事業群滿十週年,他特別呼應今年世界地球日主題「投資我們的星球」,將於4月22日世界地球日當天全品牌聯合展演「無肉菜單」,邀請大家一起減碳、一起愛地球。在活動日之後,無肉菜單將分別收錄為各餐廳之常態菜單,只要客人想品嚐,都可以事先致電餐廳了解詳情並提早預訂。

簡天才表示,近幾年因氣候變遷、氣候升溫造成如澳洲森林大火,中國、德國、美國各地也有洪災這樣的災難,甚至北極圈在夏天都可以出現38度高溫,這種異常升溫原因之一,就是來自畜牧業生產肉品產生的碳排放(尤其是牛或羊所排放的甲烷)所造成溫室效應。

「這次世界地球日無肉菜單的發想,就是希望能先從一小步做起,如果每個人每餐開始去減少肉量,或逐漸每週一天無肉以蔬食為主,不僅是對自身健康有幫助,也能減少地球環境的負擔。」

4月22日世界地球日當天,事業群旗下的THOMAS CHIEN 法式餐廳、LA ONE Kitchen歐陸廚房兩家餐廳,全天供應無肉菜單。LA ONE Café 咖啡輕食以及甫開幕的LA ONE Pizza披薩餐廳,則提供無肉菜單選項;LA ONE Bakery烘焙坊,也推出期間限定的麵包、點心。

THOMAS.簡法式餐廳主廚邱泓訓,在此次無肉菜單中特別呈獻經典名菜「羅西尼」,以波特菇肥美多汁的特性取代牛排,並將洋菇、牛肝菌、香菇等各款蕈菇泥鑲在波特菇中;炒洋菇取其香甜,並與黑松露碎熬2小時作為醬汁;將雜糧麵包重組塑型並且加入葵花籽、芝麻等多種雜糧,完美置換鴨肝角色。

THOMAS. 簡法式餐廳世界地球日無肉菜單為蛋奶素,除了黑松露與乳酪外其他皆為在地食材,並且全食材運用力行零浪費。餐會活動為4月22日週五午、晚兩個餐期,全套9道精選菜色,每人4000元+10%,另可搭選wine pairing。

LA ONE Kitchen 郭彥農主廚在這次無肉菜單活動中,延續地中海健康飲食概念發想,以橄欖油、大量蔬果以及起司等來創作。義大利傳統菜式「義式菠菜餃四種起士醬汁」將柔軟質地的瑞可塔起司(Ricotta)與菠菜作為內餡,包入杜蘭小麥製成的麵皮,並挑選了4種特色起司製成豐美醬汁——藍紋起司(Blue Cheese)、帕米加諾起司(Parmigiano Reggiano)、奶油起司(Cream Cheese)、塔雷吉歐起司(Taleggio)。世界地球日當天LA ONE Kitchen歐陸廚房將從早餐、午晚餐全天供應無肉菜單。

LA ONE Café的徐佑禮主廚,則從健康不失風味、減碳不減美味的角度出發,「咖哩白醬烤洋菇」以開胃菜Tapas為概念,設計為一口大小,咖哩辛香挑起食慾,飽滿多汁的烤洋菇覆蓋一層來自燕麥奶製成充滿香氣的濃郁白醬,撒上堅果碎與特製麵包粉,香脆爽口。LA ONE Café世界地球日當天從早餐到午、晚餐,都有全天供應的無肉菜單可選,原有的菜單也照常供應。

主打正統義大利豹紋披薩的LA ONE Pizza,除了有經典全素的「瑪格麗特披薩」,主廚潘群欣Cena獨創的「說蔬人披薩」,延續簡天才師傅的大地時蔬理念,以多樣性的蔬菜為主體,可以品嚐到不同時蔬的鮮甜美味,是喜歡蔬食或素食者最佳披薩選擇,LA ONE披薩餐廳世界地球日當日還有多款奶素披薩可選,原菜單也照常供應。

LA ONE Bakery 烘焙坊也於4月22日至29日,推出活動期間限定的麵包點心。「好客」麵包命名靈感來自綠巨人浩克,是參加過香港、新加坡藝術麵包競賽得獎的陳昱翰師傅創作。採用佛卡夏製作工法另加入湯種麵糰,讓麵包口感更柔軟濕潤,完全符合台灣人喜愛口味。麵糰摻入苦茶油、燕麥奶,內餡包有花椰菜與綜合炒蕈菇,翠綠色澤來自純天然純菠菜粉,鋪上堅果碎增添口感與植物油脂香氣。

「五彩繽紛」麵包則以「剩食」的概念出發,採用佛卡夏製作工法,麵糰中添加綜合穀物,散發豐富香氣。以黑、紅藜麥為地,彩椒為天,象徵生機盎然的大地。