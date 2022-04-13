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催使用率！客庄券開放 40間家樂福客庄門市可用

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
客家委員會2021年舉行記者會發表客庄券。聯合報系資料照片
客家委員會2021年舉行記者會發表客庄券。聯合報系資料照片

開催使用率！客委會推出的「客庄券2.0」使用期限將於月底截止，用券率卻只有6成，客委會今指出，特別有條件開放全國70個客家文化重點發展區的連鎖店家加入，連鎖性店家只要提出推辦與振興客庄產業相關之行銷活動企劃，經客委會審認後，即可加入合作店家。

數位客庄券每張面額500元，客委會發行了逾40萬份，票券使用期限將於4月30日截止，原本客庄券合作店家包含購物、美食、體驗、住宿及交通等類別逾2880家，客委會今表示，為協助客庄優質店家商品上架大型通路，特別有條件開放全國70個客家文化重點發展區的連鎖性店家加入，連鎖性店家只要提出推辦與振興客庄產業相關之行銷活動企劃，經客委會審認後，即可加入合作店家。

客委會說，其中，家樂福量販店及超市於4月7日至19日舉辦「客家好味道」活動，在全國70個客家文化重點發展區、共40間客庄門市進行客家產業行銷推廣活動，尚未用券的民眾可在剩下10幾天的用券時間，至40間家樂福客庄門市及其他合作店家消費使用。

客委會表示，「客庄券2.0」目前領券率逾9成，用券率逾6成，客委會為提升用券熱度，將於4月26日辦理第2波抽獎活動，針對於4月1日至4月19日限定期間內消費完500元客庄券民眾及第1波未中獎者，均可參加第2波抽獎，將抽出包含2支iphone13手機在內，共計262個獎項，詳情可至「客庄券2.0」活動官網查詢

客委會 客家文化 家樂福

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