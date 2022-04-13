米其林每月即時新增「新入選」 4月台北台中共4家入列

《米其林指南》有新變革！自2022年起，《米其林指南》將在每年年度的發布會之前，固定於每個月第二個星期三，先即時宣布部分「新入選」的餐廳名單；今天是首度新增，台北有川畝園與小小樹食（大安路），台中有鳳記鵝肉老店與小初店，共4家餐廳入列。

但米其林星、必比登推介以及綠星等肯定，仍將如常於年度發布會中發布；值得注意的是，這些每月「新入選」的餐廳，都「可能」將獲得這些肯定。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec 表示：「透過全年度持續揭曉評審員推薦的新入選餐廳，我們持續強化與美食愛好者的連結。」

今年《米其林指南》將從現有的台北、台中評鑑範圍，再擴大至台南、高雄；但每月即時新增餐廳名單，目前將以台北、台中餐廳為主，要到首屆納入高雄與台南的發布會後，每月的即時新增才會包括4個城市的餐廳。

台北川畝園座落於大同區承德路二段巷弄中，是中山捷運站知名平價美食，以刀削麵拌炒的木須炒麵，是必吃的熱門菜色。牛肉捲餅和豆沙鍋餅的餅皮煎至金黃酥脆，同樣深受歡迎。

台北小小樹食（大安路）是頗富盛名的蔬食網紅店，菜單中包括奶蛋素與五辛素菜色。米其林評審員推薦的是泰式打拋佛陀碗，食材五顏六色，口感豐富；紅油皮蛋豆腐餃及用花椰菜取代雞肉製作的韓式辣炸雞，也獲得評審員肯定。

台中鳳記鵝肉老店位於沙鹿區屏西路上，以皮薄肉嫩的鵝肉切盤為招牌菜，同時供應各式鵝內臟、滷味與清湯底湯麵，米其林評審員特別推薦的是搭配細扁意麵的花枝麵。