海尼根荷蘭博物館四日限定現台灣 今日開展手刀預約！

周末一向都是看展、探索、發現新事物的絕佳時機。啤酒大廠海尼根（HEINEKEN）於華山文創園區帶來從4月14日起至17日（日）為期四日的「海尼根Star Brewing探索星釀特展」，共分三大場區還原荷蘭博物館神韻，今日並邀請饒舌樂手婁峻碩搶先帶逛，直擊2022上半年最具知性成分的微醺特展、一探「星」鮮事！

今年海尼根首次將荷蘭博物館的體驗帶到台灣，並透過沉浸式體驗，嘗試穿越時空回到海尼根歷史原點的1873年，理解海尼根堅的「星級釀造」製程，同時見證當純麥轉為金黃液體的美味流程。而搶先導覽的婁峻碩則認為，因為「第一口順、接下來什麼都順！」同時他並認為海尼根對年輕人是超越啤酒品牌的存在，「這樣的特展怎麼能夠缺席？」進而呼籲廣大粉絲也能親臨現場。

分為「經典故事」、「星釀製程」、「星級酒吧」三大主題的展區，其中以麥梗搭配實境影像的「純麥隧道」，堪稱最美型的網美打卡點；同時海尼根更復刻了荷蘭博物館中的古銅色金屬經典釀造桶，讓人大開眼界；同時所謂的「快樂A球池」，意指啤酒原料在煮沸、冷卻等程序後將加入品牌獨特的「A酵母」、並進行28天水平式發酵，也是海尼根啤酒色澤清澈澄淨的關鍵原因。

「海尼根Star Brewing探索星釀」特展將採預約制入場，地點位於華山文創園區的中4A展館，各場次採線上預約、額滿為止，可加入海尼根LINE官方帳號或臉書預約；另外即日起，海尼根並針對海尼根0.0零酒精推出限量組合活動，凡於7-11統一超商、全家、OK便利商店、楓康、全聯、家樂福、momo購物網、大潤發購買一手海尼根0.0零酒精，有機會獲得海尼根0.0貨櫃屋造型儲物盒、海尼根0.0大貨櫃屋造型儲物盒或時尚網眼購物袋，活動為四月限定，各通路開始時間與贈品亦不盡相同，最終商品、數量，則以各通路公告為主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康