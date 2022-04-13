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lululemon讓慢跑不只是慢跑！學會盡情感受自己的節奏

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
lululemon以跑者需求為首要研發Run系列，專注於每個細節。圖／lululemon提供
lululemon以跑者需求為首要研發Run系列，專注於每個細節。圖／lululemon提供

又到了慢跑運動的旺季，除了挑一雙適合鞋款之外，別忘了身上穿的行頭同樣重要。lululemon就在這季推出了Run系列服飾，讓跑者馳乘在風裡時，能釋放所有潛力，不僅能越跑越快，更能盡情感受跑步中的所有狀態。

在lululemon的世界裡，慢跑不只是慢跑，而是一場人們發掘和再發現自己身體感受的活動。因此，輕盈無負擔或具備支持性的服裝，都能成為感受、情緒的催化劑，讓跑者更專於當下，擁抱屬於自己的節奏。因此在專業科技的支持下，lululemon的Run系列以支持和激勵跑步的各種原因而生，無論是為比賽做準備的熱血、在上班前晨跑揮灑汗水，皆能提供合適的選擇，從生理到心理盡情感受運動中的所有狀態。

嶄新的Run系列以跑者需求為首要，專注於每個細節，致力提升產品觸感及穿著感受。圖／lululemon提供
嶄新的Run系列以跑者需求為首要，專注於每個細節，致力提升產品觸感及穿著感受。圖／lululemon提供

嶄新的Run系列以跑者需求為首要，專注於每個細節，致力提升產品觸感及穿著感受。於是，藉由專用氣候室的通力合作，測試並開發出4大技術，包括了能減少異味特性的Swiftly Tech、Silverescent® technology能防止細菌繁殖，以及維持高透氣與清爽感的Metal Vent Tech和觸感光滑且延展性佳的Nulux™面料，都被運用在Run系列服飾裡。

這系列提供多元男、女款式上衣及褲裝組合，滿足各式運動場合。女裝部分就包含以Nulux™ 面料製成光滑輕盈的Base Pace褲款、能減少異味產生的High Neck Running and Training上衣。男裝中亦有輕盈乾爽的The Fast and Free上衣與短褲、通風散熱的Surge超輕質褲；無縫、通風、防異味設計的The Metal Vent Tech背心等。賦予跑者們享受自由輕盈不受限、全力釋放各種感受的熱汗時刻。

lululemon Run系列以支持和激勵跑步的各種原因為設計初衷。圖／lululemon提供
lululemon Run系列以支持和激勵跑步的各種原因為設計初衷。圖／lululemon提供

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