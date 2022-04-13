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美國重量級藏家安妮巴斯珍藏 專場登佳士得5月紐約春拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莫內1891年作品「秋天埃普特上的楊樹（Peupliers au bord de l'Epte, automne）」，估價3,000萬美元起。圖／佳士得提供
莫內1891年作品「秋天埃普特上的楊樹（Peupliers au bord de l'Epte, automne）」，估價3,000萬美元起。圖／佳士得提供

佳士得紐約宣布，來自美國重量級收藏家安妮巴斯（ANNE H. BASS）紐約市寓所的12件珍藏，將以單一藏家專場晚間拍賣的方式，登上紐約20及21世紀藝術週。這12件作品來自竇加（Edgar Degas）、莫內（Monet）和羅斯科（Mark Rothko）等19及20世紀頂尖藝術家，預計成交總額將會超過2.5億美元。精選拍品將於4月起全球巡迴展出，其中4月20至21日將巡至香港展出。

安妮巴斯是出身美國印地安納州印第安納坡里斯的知名慈善家、慷慨的藝術贊助人。她的珍藏和其他文化追求均貫徹女性主義的主題，除了熱愛美術， 亦畢生大力推動建築、設計、園景、園藝和芭蕾舞蹈。在她位於紐約第五大道的傳奇寓所內，收藏了大批精挑細選和深藏個人情感的藝術傑作。例如入門玄關之處擺放的兩件經典傑作，分別是竇加的青銅雕塑「14歲的小舞者」和巴爾蒂斯（Balthus）的「窗邊的女孩」，兩件作品均描繪年輕的少女，除了宣示她們的女性空間，也促使訪客反思女權的各種表現形式。

巴斯夫人展示珍藏的另一特色，會將同一位藝術家的多件作品並置，為觀者帶來嶄新的視角。例如，在客廳內展示兩幅羅斯科的鮮豔巨型畫作「無題（深淺紅色）」和「No. 1」，與後面房間內莫內的「夕陽下的國會大樓」（Le Parlement, soleil couchant）互相映襯，饒富觀賞之趣。餐聽則一口氣展示了三幅莫內畫作：「睡蓮」（Nymphéas）、「秋天埃普特上的楊樹」（Peupliers au bord de l'Epte, automne）、及「夕陽下的國會大樓」，令人彷如漫步於巴黎橘園美術館。

曾裝飾安妮巴斯家中玄關的Balthus畫作「窗邊的小舞者（Jeune fille à la fenêtre）」，估價400萬美元。起。圖／佳士得提供
曾裝飾安妮巴斯家中玄關的Balthus畫作「窗邊的小舞者（Jeune fille à la fenêtre）」，估價400萬美元。起。圖／佳士得提供
安妮巴斯的紐約宅第室一隅，（由左至右）為Rothko作品「Untitled（Shades of Red）」、Monet作品「Le Parlement, soleil couchant夕陽下的國會大樓」、Rothko作品「No. 1」。圖／佳士得提供
安妮巴斯的紐約宅第室一隅，（由左至右）為Rothko作品「Untitled（Shades of Red）」、Monet作品「Le Parlement, soleil couchant夕陽下的國會大樓」、Rothko作品「No. 1」。圖／佳士得提供
Degas 1887年紙上作品「繫鞋帶的舞者（Danseuse attachant son chausson）」，估價400萬美元起。圖／佳士得提供
Degas 1887年紙上作品「繫鞋帶的舞者（Danseuse attachant son chausson）」，估價400萬美元起。圖／佳士得提供
曾裝飾安妮巴斯家中玄關的Degas雕塑「14歲的舞者（Petite danseuse de quatorze ans）」，估價2,000萬美元起。圖／佳士得提供
曾裝飾安妮巴斯家中玄關的Degas雕塑「14歲的舞者（Petite danseuse de quatorze ans）」，估價2,000萬美元起。圖／佳士得提供

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