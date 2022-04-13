美國重量級藏家安妮巴斯珍藏 專場登佳士得5月紐約春拍

佳士得紐約宣布，來自美國重量級收藏家安妮巴斯（ANNE H. BASS）紐約市寓所的12件珍藏，將以單一藏家專場晚間拍賣的方式，登上紐約20及21世紀藝術週。這12件作品來自竇加（Edgar Degas）、莫內（Monet）和羅斯科（Mark Rothko）等19及20世紀頂尖藝術家，預計成交總額將會超過2.5億美元。精選拍品將於4月起全球巡迴展出，其中4月20至21日將巡至香港展出。

安妮巴斯是出身美國印地安納州印第安納坡里斯的知名慈善家、慷慨的藝術贊助人。她的珍藏和其他文化追求均貫徹女性主義的主題，除了熱愛美術， 亦畢生大力推動建築、設計、園景、園藝和芭蕾舞蹈。在她位於紐約第五大道的傳奇寓所內，收藏了大批精挑細選和深藏個人情感的藝術傑作。例如入門玄關之處擺放的兩件經典傑作，分別是竇加的青銅雕塑「14歲的小舞者」和巴爾蒂斯（Balthus）的「窗邊的女孩」，兩件作品均描繪年輕的少女，除了宣示她們的女性空間，也促使訪客反思女權的各種表現形式。