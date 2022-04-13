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花都女郎的恣意優雅！香奈兒呈獻「巴黎-巴黎」淡香水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
巴黎，是香奈兒女士一生中最重要的城市之一。圖／香奈兒提供
巴黎，是香奈兒女士一生中最重要的城市之一。圖／香奈兒提供

在久未出國的現今，提到浪漫花都「巴黎」，總想到獨特的魅力與時髦風格。法國精品香奈兒（CHANEL）其最重點的核心，也同樣來自巴黎，而香奈兒之水系列，過往均以香奈兒女士度假、生命中獨特記憶的城市為靈感。2022年，該系列回到巴黎，推出「巴黎-巴黎」淡香水，以浪漫的玫瑰香氣，呈現出巴黎難以抵擋的情懷。

巴黎，對於香奈兒女士來說，是一生中最重要的城市之一，不僅是香奈兒品牌的起源地，首間店即在巴黎開設，而她也長期居住在巴黎麗池酒店，許多設計靈感也與巴黎息息相關，造就出至今仍為頂級精品的傳奇品牌。

為呈現與記憶出香奈兒與各個城市間的迷人關係，從2018年起，「香奈兒之水」系列，就以巴黎為出發，連結到香奈兒女士生命中的重要城市，香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨表示，「這些與品牌有著強烈連結的城市，賦予了我豐沛的靈感，也在每款香氛上留下了獨有印記。」包括比亞里茲、杜維埃、威尼斯、蔚藍海岸與愛丁堡等，帶領所有人以香味，探索每座城市的獨特面貌。

2022年，這系列香水回到巴黎，奧利維耶．波巨提到，「我從巴黎女郎身上汲取靈感，打造出擁有晶燦花卉香氣的『巴黎-巴黎』」，充滿現代精神的巴黎，擁有悠久歷史，甚至是街頭的露天咖啡座，都能讓人感受慵懶悠閒的氣氛，而巴黎女人的自信魅力，更讓人神往。

為呈現出巴黎-巴黎淡香水，奧利維耶．波巨運用大馬士革玫瑰，結合清新的柑橘香，最後以粉紅胡椒與廣藿香，呈現出一款清新、魅力的玫瑰系香氛，當嗅吸著香味時，彷彿也來到巴黎，感受自信。

巴黎-巴黎淡香水的包裝與容器比照香奈兒之水系列，採用圓角瓶身，淡粉色的香液呈現出夢幻感，黑色瓶蓋採用生物基材料製成，並使用簡約內襯包裝，更方便回收，也代表香奈兒持續為永續所做的努力。

香奈兒之水系列巴黎-巴黎身體乳液／200ml／2,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎-巴黎身體乳液／200ml／2,500元。圖／香奈兒提供
巴黎的露天咖啡座，總能給人一種休閒慵懶的氛圍。圖／香奈兒提供
巴黎的露天咖啡座，總能給人一種休閒慵懶的氛圍。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎-巴黎淡香水／125ml／4,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎-巴黎淡香水／125ml／4,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎-巴黎淡香水／125ml／4,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎-巴黎淡香水／125ml／4,980元。圖／香奈兒提供

巴黎 香奈兒 品牌

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